Alejandro Sanz volverá a cantar en Medellín el miércoles 10 de febrero de 2027. El artista español se presentará a las 8:00 p. m. en el DAVIarena, como parte de la etapa latinoamericana de su gira “¿Y ahora qué +?”.

La preventa comenzó el lunes 23 de noviembre y la venta general está prevista para el jueves 26.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Alejandro Sanz en Medellín?

La preventa DAVIarena abrió el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m. Según el calendario anunciado por la organización, esta etapa dura 48 horas o hasta que se agoten las entradas asignadas, lo que ocurra primero.

TuBoleta identifica esta fase como una oferta para clientes de Davivienda, Davibank y DaviPlata.

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La venta para el público general está programada para el jueves 26 de noviembre a las 12:00 p. m. y puede adelantarse si se agota la preventa.

Las entradas se compran a través de TuBoleta, donde se pueden consultar las localidades, los precios y la disponibilidad. El concierto es producido por Breakfast Live.

¿Qué trae la gira “¿Y ahora qué +?” a Medellín?

La fecha en Medellín hace parte de una nueva etapa de la gira, que ya pasó por España, Estados Unidos, México y otros países de Sudamérica. En Colombia, el tour abrió una segunda fecha en Bogotá antes de sumar esta parada en la capital antioqueña.

El regreso reúne a un público que conoció a Sanz con canciones como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Y, ¿si fuera ella?” y a quienes llegaron a su música con temas más recientes como “Mi persona favorita”.

Su mezcla de pop, flamenco y sonidos latinoamericanos también está presente en “No es lo mismo”, uno de los títulos más reconocidos de su trayectoria. La organización aún no ha detallado qué canciones integrarán el repertorio de esa noche.