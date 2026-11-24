Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer la autoría del atentado con carro bomba que sacudió la noche del lunes el centro de Villavicencio, Meta, y que dejó al menos 23 personas heridas, además de cuantiosos daños materiales en edificios públicos, establecimientos comerciales y otras infraestructuras de la capital metense.

Uno de los principales nombres que aparece en las pesquisas es el de alias Antonio Medina, un exintegrante de las Farc que, tras acogerse al proceso de paz, volvió a las armas y hoy es señalado como presunto responsable de acciones terroristas en el país.

De acuerdo con información obtenida mediante labores de inteligencia, el vehículo utilizado en el atentado era una camioneta Renault Duster blanca, modelo 2023, que había sido reportada como robada en marzo pasado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. La explosión generó momentos de pánico entre los habitantes de la zona y reavivó las preocupaciones por el recrudecimiento de la violencia en este departamento.

De firmante de paz a presunto responsable de actos terroristas

Alias Antonio Medina, identificado como Omar Pardo Galeano, acumula cerca de dos décadas vinculado a estructuras armadas ilegales. Su historial criminal se remonta al menos a 2009, cuando fue capturado y posteriormente condenado por delitos relacionados con terrorismo.

Tras varios años en prisión, obtuvo beneficios judiciales y se acogió al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc. Sin embargo, con el paso de los años, las autoridades determinaron que había incumplido los compromisos adquiridos dentro del proceso de reincorporación.

En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó del sistema de justicia transicional al concluir que había retomado actividades armadas ilegales, perdiendo así los beneficios que había recibido como compareciente. Además, llegó a integrar espacios de diálogo del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las extintas Farc, durante los acercamientos de paz impulsados por el Gobierno nacional.

Actualmente, los organismos de seguridad lo consideran uno de los cabecillas de estructuras disidentes que operan en distintas regiones del país y analizan su posible responsabilidad en el atentado que volvió a sembrar el temor en Villavicencio.

El atentado que volvió a sembrar el miedo en el Meta

La explosión del vehículo cargado con explosivos se registró en una zona estratégica del centro de Villavicencio, causando afectaciones en edificaciones cercanas, comercios y dependencias oficiales. El ataque dejó al menos 23 personas lesionadas y provocó millonarias pérdidas materiales.

Las autoridades sostienen que la camioneta utilizada para perpetrar el atentado había sido hurtada meses atrás en Puerto Gaitán, un elemento que ahora forma parte de las evidencias recolectadas dentro de la investigación.

Mientras avanzan las indagaciones, desde diferentes sectores han surgido cuestionamientos sobre la situación judicial de alias Antonio Medina tras su salida de la JEP y sobre los mecanismos que debieron activarse para garantizar su persecución penal una vez se determinó que había incumplido los compromisos del acuerdo de paz.

Por ahora, los organismos de inteligencia y la Fiscalía recopilan pruebas para establecer con precisión quiénes participaron en la planeación y ejecución del atentado, considerado uno de los hechos violentos más graves registrados recientemente en la capital del Meta.

Entretanto, alias Antonio Medina vuelve a estar en el centro de las investigaciones, esta vez señalado de haber pasado de firmante del acuerdo de paz a presunto responsable de un nuevo atentado terrorista en Colombia.