A lo largo de toda su historia, la política colombiana ha estado más cerca del populismo que del tecnicismo, razón por la cual no hemos podido nunca dejar de ser un país tercermundista. Dar el salto de un país de ingreso medio a uno de ingresos altos requiere de sacrificio y en Colombia no estamos dispuestos a hacerlo.

La OCDE publicó recientemente su informe anual sobre la situación económica del país y, para sorpresa de ciertos sectores, la entidad mostró el respaldo total a la Ley de Rescate Económico que había presentado el Gobierno, en especial aquellos puntos polémicos como la ampliación del IVA, la reducción de impuestos a las empresas y la ampliación de la base gravable del impuesto de renta.

En otras columnas he mostrado cómo Colombia es de los países que hace las cosas al revés: mientras en el mundo desarrollado las empresas pagan bajos impuestos y las personas naturales tienen más cargas tributarias, acá recargamos la principal fuente de ingresos en las empresas mientras que las personas aportan muy poco a las arcas públicas. Si bien no era suficiente, la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno buscaba, en un principio, corregir esta situación al bajar el impuesto a las empresas del 35% actual (el más alto de la OCDE) a un 31%, mientras que aumentaba los tributos a las personas naturales que más ganaban.

Como ya todos sabemos, el populismo de los congresistas, con el fin de congraciarse con la opinión pública porque decir que le van a colocar IVA del 19% a los tomates no da un solo voto, hizo que dicha ampliación del IVA fuera descartada, por lo que también ya se vuelve imposible reducir los impuestos a las empresas y por ende se pierde toda la progresividad de la reforma.

En su informe, la OCDE es muy clara en resaltar que el proyecto era beneficioso para las finanzas del país. “Adoptar una reforma tributaria integral, implementada gradualmente a lo largo de varios años, que amplíe las bases del IVA y del impuesto de renta, reequilibre la carga tributaria desde la renta corporativa hacia la renta personal, fortalezca la tributación sobre la propiedad y ambiental y refuerce la administración tributaria”, dice el documento.

¿Será que los congresistas son más inteligentes que los analistas de la OCDE? ¿Para qué se esfuerzan los economistas en hacer análisis, estudios y recomendaciones si los legisladores, al fin y al cabo, hacen lo que les da la gana?

El problema es que ese populismo legislativo nos puede salir muy caro y el sacrificio que nadie quiere hacer hoy en día nos puede terminar pasando factura a todos en un futuro no tan lejano. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya lo ha dicho “o hacemos el ajuste nosotros, o lo hace el mercado por nosotros”. Esto significa que por no pagar $100 más por un tomate, dinero que a los más pobres se les iba a devolver, podríamos en dos o tres años estar pagando $500 más por el mismo tomate o incluso en una escasez de tomates.

Esta Ley de Rescate Económico será otra oportunidad perdida para hacer las cosas bien y la verdadera pregunta es si en algún momento vamos a estar dispuestos a tomar las decisiones difíciles, pero necesarias.

Las demás advertencias

El informe de la OCDE también toca otros dos temas polémicos, cuyas problemáticas nadie ha estado dispuesto a tratar debido a su gigantesco costo político: el salario mínimo y la edad pensional.

Sobre la edad pensional la advertencia es muy sencilla: Colombia vive un envejecimiento acelerado de la población que hace que el sistema público de Colpensiones como funciona hoy en día (esquema de reparto), sea simplemente insostenible. Hoy se necesitan las cotizaciones de 7 trabajadores para pagar una pensión de un mínimo y el problema es que en un par de décadas el número de gente mayor de 50 años será superior que el de jóvenes trabajando. Todo esto implica que para evitar que la crisis sea mayor, es necesario aumentar la edad pensional que hoy en día es de 62 años para hombres y 57 para mujeres.

“Gestionar los desafíos pensionales en una sociedad en envejecimiento requerirá una estrategia de reforma integral y secuenciada. Las simulaciones destacan que aumentar las edades legales de jubilación puede mejorar la suficiencia de las pensiones, pero las ganancias más significativas se logran solo cuando van acompañadas de un empleo formal más prolongado y continuo”, dice el documento de la OCDE.

Otra alternativa para intentar mitigar el impacto del envejecimiento en el sistema pensional es equilibrar las edades de retiro entre hombres y mujeres. “Las edades legales de jubilación en Colombia son bajas según los estándares internacionales, muy por debajo de la mayoría de los países de la OCDE y a pesar del aumento en la esperanza de vida”, asegura el texto.

En cuanto al salario mínimo, la OCDE asegura que es necesario que la determinación del incremento de este rubro se haga de manera técnica y teniendo en cuenta la realidad del país, cosa que no sucede en Colombia, obviamente.

“La fijación del salario mínimo debe garantizar que los ajustes futuros del salario mínimo estén guiados por evaluaciones técnicas independientes de la inflación, la productividad y su impacto potencial en el empleo informal y otras dinámicas del mercado laboral para limitar los efectos adversos sobre la contratación formal”, dice el texto.

El documento sostiene también que como porcentaje del salario medio, el salario mínimo de Colombia es el más alto de la OCDE, sin embargo la productividad laboral sigue siendo de las más bajas de la entidad y más del 50% de los trabajadores del país se encuentra en la informalidad.

En documentos pasados, la OCDE incluso ha propuesto establecer un salario mínimo diferencial por regiones en Colombia, con el fin de que las empresas del país tengan incentivos para operar más allá de las regiones más “avanzadas” del país como Bogotá, Cali o Medellín. No tiene sentido que a Juan Valdéz le cueste lo mismo un empleado en el centro de Mitú (Vaupés) que en el parque de la 93 en la capital del país.

Eso sí, vaya y dígale a la opinión pública, y a los congresistas en especial, que es necesario implementar un salario mínimo diferencial por regiones y verán cómo nos queman el país y nos montan en un paro eterno. Prefieren que solo 1 de cada 10 trabajadores gane el mínimo y que 5 tengan ingresos por debajo de ese monto, que dar la discusión sobre una medida técnica que puede ayudar a solucionar los problemas de inequidad en el país.

Lo cierto es que mientras al congreso sigamos llevando youtubers, gente sin estudios y populistas, no importa cuantas veces la OCDE, los economistas o cualquier entidad nos adviertan que estamos haciendo las cosas mal, nunca vamos a solucionar de fondo nuestros problemas. ¿Estamos condenados a la mediocridad? quiero creer que no.