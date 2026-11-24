Durante casi tres décadas, Colombia ha debatido el alcance de la estabilidad laboral reforzada por razones de salud. La Ley 361 de 1997 consagró una protección indispensable contra la discriminación de las personas con discapacidad, pero dejó su desarrollo en buena medida en manos de la jurisprudencia, sin establecer un procedimiento judicial específico para hacerla efectiva.

Las altas cortes centraron el debate en el alcance de la protección, sin una evolución equivalente de los mecanismos procesales. Las divergencias sobre quiénes eran sus titulares y bajo qué circunstancias operaba acentuaron la inseguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

A ello se sumó la congestión judicial. Para un trabajador despedido cuya salud o subsistencia estaba comprometida, esperar años por una sentencia podía tornar ilusoria cualquier protección. La tutela se convirtió así en una vía recurrente para reclamar reintegros laborales. Su proliferación acentuó la congestión judicial.

La posibilidad de obtener en diez días una orden de inmediato cumplimiento, respaldada por el incidente de desacato, que podía comprometer incluso la libertad personal de los representantes legales de las empresas, incentivó el uso indiscriminado y, en ocasiones, abusivo de la tutela. Controversias que exigían un amplio debate probatorio terminaron resolviéndose mediante un trámite constitucional sumario, con sus limitaciones.

Hoy existe una oportunidad para corregir esa distorsión. El nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Ley 2452 de 2025), vigente desde abril de 2026, extendió el procedimiento especial del fuero sindical a las pretensiones de reintegro por otros fueros de estabilidad laboral reforzada, incluido el de salud.

El cambio es sustancial: dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para contestar la demanda y su eventual reforma, deberá celebrarse una audiencia concentrada para practicar pruebas y dictar sentencia en la misma diligencia. En segunda instancia, el tribunal deberá resolver la apelación dentro de los cinco días siguientes a la recepción del expediente.

Lo más alentador es que la Corte Constitucional, en recientes sentencias como la T-287 y la T-306 de 2026, ha reconocido la idoneidad y eficacia de este nuevo mecanismo, declarando improcedentes las tutelas que antes prosperaban. Es una interpretación que merece consolidarse, sin desconocer que la tutela seguirá siendo indispensable cuando realmente se requiera una protección constitucional inmediata.

Ganan empleadores y trabajadores, que podrán obtener una respuesta oportuna, con mayores garantías de defensa y un debate probatorio más amplio ante su juez natural. Gana la justicia, que fortalece su credibilidad, recupera celeridad y cuenta con mejores herramientas para decidir. Y gana también la tutela, cuyo carácter subsidiario, excepcional y de última ratio se reivindica, preservando la esencia para la cual fue concebida.

El reto está en los juzgados y tribunales laborales. Cumplir los nuevos términos, también en segunda instancia, será clave para afianzar la confianza en el procedimiento. A medida que disminuya el inventario de procesos del régimen anterior, estos trámites podrán mejorar los indicadores de gestión y agilizar otros litigios.

Colombia no necesita escoger entre proteger a sus trabajadores y ofrecer seguridad jurídica a sus empresarios. Necesita una justicia laboral que llegue a tiempo. Solo así la tutela podrá recuperar plenamente su carácter excepcional.