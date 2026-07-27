Alcalde de Medellín señala a Daniel Quintero como jefe de un grupo organizado para robarse a la ciudad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acusó a su antecesor, el hoy superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, de liderar durante su administración un grupo organizado para “robarse la ciudad”.

Según comentó, Quintero “tenía un grupo de WhatsApp que se llamaba, entre comillas, Los Amiguitos… así de descarado. (Era) Un chat creado por los implicados, en el que compartían los lujos que obtenían gracias a las coimas: los relojes, los carros, las casas y las fincas”.

Como resultado de las investigaciones realizadas por las autoridades sobre la denuncia de Gutiérrez y otros 660 hallazgos en el manejo de recursos públicos durante la administración Quintero, 55 personas han sido imputadas, entre ellas el actual superintendente; siete han sido destituidas e inhabilitadas; tres han sido capturadas; una ha sido condenada, y se han aplicado 25 medidas de extinción de dominio.

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Quintero respondió a las acusaciones del alcalde Gutiérrez:

Mientras el alcalde Federico Gutiérrez cuestiona que algunas de las personas salpicadas en el escándalo por presuntos hechos de corrupción en distintas entidades durante la administración Quintero sean funcionarios del Gobierno Petro, el superintendente nacional de Salud, señalado líder de la organización, contestó en su cuenta de la red social X:

“El alcalde Federico Gutiérrez ya se ve ridículo. Su único plan de gobierno fue tratar de joderme a mí porque denuncié lo que pasó en Hidroituango, donde todavía hay 10 billones desaparecidos que le cobran a la gente en sus servicios públicos. Como se le cayó el montaje de Aguas Vivas, la mentira que inventaron para sacarme del camino a la Presidencia, ahora trata de refritar todo lo que encuentre en su camino. Medellín le está dando la espalda, la justicia anuló el único proceso que tenía en mi contra, y él sigue en lo mismo. Ojalá aterrice pronto y haga algo por la ciudad”.

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El alcalde de Medellín le pidió a los EE. UU. rastrear presuntos dineros que habrían salido por Panamá:

En palabras del alcalde de Medellín, de ser hallados culpables los salpicados en el presunto escándalo de corrupción, entre todos tendrían que pagar penas de 750 años en prisión.

Advirtió que “ni Betty ni don Armando se atrevieron a tanto” e hizo un llamado al Gobierno de los Estados Unidos para que rastree supuestos dineros que exfuncionarios habrían sacado del país a través de Panamá.