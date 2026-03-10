Proyectos de ley ¿ahora por onlyfans?

Es tremendamente equivocado que para ser incluyentes, tengamos que clavar en las antidemocráticas listas cerradas a personas que no tienen una preparación consistente para el manejo de las necesidades colectivas del país.

El congreso de la República, que siempre ha sido un circo vergonzoso, no puede seguir delimitando sus funciones a todo tipo de ideologías y rarezas con batucadas y saltimbanquis, mientras el país demanda seriedad y rigor en decisiones técnicas, legales y sustentables a favor de la misma fuerza constitucional.

En este escenario históricamente hemos visto desde bajadas de pantalones, caballos andando por los pasillos, violadores de niños, asesinos, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, y todo tipo de delincuentes demostrados, hasta drogadictos que van a confundirnos con rarezas de si le ponen la “e” al final de nuestro maravilloso español. Nos debatimos entre los amigues, las todes y la imbecilidad de cada carajada, como si la gente buena y el debate con altura no tuviera la oportunidad mayoritariamente de representar al país en las conversaciones urgentes de la normatividad que nos rige.

Claro que siempre ha existido también gente buena y preparada para esos designios. Nunca generalizaría en ese aspecto, pero la realidad es que el porcentaje es notablemente inferior a las acostumbradas payasadas a la que la misma democracia sirve de cómplice. Cómo es posible que nombres tremendamente valiosos y de todas las corrientes, mujeres decentes, estudiosas y juiciosas; emprendedores de renombre, reconocidos por su aporte a la educación en el mundo, la misma democracia sea cómplice de marginarlos para premiar a un sancocho de inconsistencias técnicas, éticas, y de función responsable para la misma gente.

Y ojo que no los estoy cascando a ellos. Pilos es que son al final del día y se aprovechan de esa puerta antinatural y vergonzosa que provee la democracia. Hay que decirlo sin titubeo alguno, las listas cerradas son antitécnicas, poco democráticas y cómplices directas de la poca estatura argumentativa y técnica que llega para que le digan: “usted vote si”, y así sin criterio ni nada, hablando casi llorando, se conviertan en padres de la patria sin haber leído ni una decena de artículos que contienen nuestra constitución.

Siempre se ha hablado de dar este debate y nunca para en nada, más cuando los que lo definen son los mismos que llegan de esta forma. Ojalá un nuevo gobierno se dé una pela importante y rigurosa para acabar con este atropello que nos define y nos representa como sociedad, pareciendo que la amplia mayoría del país, según esa misma representatividad, hoy legislara desde OnlyFans.