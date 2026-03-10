¿Cómo pasar de ser influencer a congresista? Candidatos elegidos cuentan a qué le apuntan

En las elecciones para el Congreso del 8 de marzo, hubo nombres sorpresivos de influencers que fueron electos y políticos tradicionales que se quemaron. Sin duda, ha puesto sobre la mesa la incertidumbre de lo que vendrá en cuatro años.

Dos de los elegidos, Laura Daniela Beltrán o ‘Lalis’ y Jonathan Ferney Pulido Hernández o ‘Jota Pe’ estuvieron en A lo que vinimos hablando sobre este escenario.

¿Cómo lograr que la gente los vea como congresistas y no influencers?

L.B.: “Vamos a tratar de hacer un trabajo juicioso, riguroso y académico. No vamos a tratar de decir cualquier cosa, porque todo tiene que estar cimentado. Estamos representando miles de votos y eso es una responsabilidad muy grande”.

“Creo que lo que menos espera la gente es que nos demos debates vacíos, que sigamos en la misma lógica del discurso y de odio dentro de ese espacio de poder en el Congreso. Hay que darle mucho más dinámica y estaremos dispuestos a eso”.

¿Cuáles son sus proyectos?

L.B.: “He sido muy cansona con el tema de la economía popular, pero sobre todo porque hay que entender lo que es: las personas a las que les compramos dulcecitos en la calle o que se organizan en negocios de confección en los barrios. De allí hay toda una apuesta”.

“Consideramos que hay que hacer unos factores diferenciales entre las mujeres jóvenes. Entonces ese proyecto de ley contempla esas formas estructurales y diversificadas entre mujeres y hombres”.

Usted repite en el Congreso, ‘Jota Pe’ Hernández. ¿Qué considera sobre los influencers que llegan?

J.H.: “Los influencers están bien afuera. Yo tuve la oportunidad de ingresar, pero una vez estuve, entendí que Colombia necesitaba legisladores. ¿Cómo lo comprendí? El pueblo me califica y me da la oportunidad de regresar con esos 94 proyectos de ley que presenté en autoría y coautoría; pero también con control político serio”.

Hubo políticos tradicionales que no llegaron e influencers que sí. ¿Por qué cree que se dio?

J.H.: “Es importante que el político entienda qué tiene que transmitir, conectar y dar respuestas. Reconozco que la política se hace ahora de una manera diferente. Todo se transforma, no podemos quedarnos atrás y hay que ver de qué manera nos vamos de la mano con la ciudadanía manteniéndonos en esa evolución”.