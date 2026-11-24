Yeferson Cossio confirmó el fin de su mediática relación con la modelo Carolina Gómez tras cuatro años de noviazgo y compromiso. Así lo hizo saber por medio de su más reciente post en Instagram en donde dio a conocer detalles de la ruptura sentimental por la cual atravesaron hace aproximadamente dos meses.

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¿Qué pasó entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

El creador de contenido tomó su cuenta oficial de Instagram para postear una última fotografía junto a la mujer durante uno de sus viajes a París, frente a la Torre Eiffel. En el mensaje, Cossio aseguró que, tras cuatro años de relación, ambos decidieron poner fin a su vínculo sentimental.

“Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi dos meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación”.

Así mismo, el hombre manifestó su agradecimiento con la mujer por los años que vivieron juntos y las experiencias que lograron acumular al viajar por varios países y enfrentarse a distintas situaciones.

“Aunque nuestra historia como pareja llega a su fin, el cariño, la gratitud y el respeto que sentimos el uno por el otro permanecerán. A veces, amar también significa entender que los caminos pueden cambiar, sin que eso borre todo lo bonito que se vivió”.

Finalmente, el hombre aseguró que ambos quedaron con los mejores recuerdos y el deseo de ser felices por separado. Además, agradeció a quienes acompañaron la relación desde sus inicios.

¿Por qué acabó la relación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Pese a que el hombre no reveló las causas que lo llevó a terminar su relación sentimental con la modelo, decenas de internautas ya han relacionado algunos de los más recientes sucesos con la presunta ruptura.

Cabe recordar que en semanas recientes circuló un rumor en donde se difundieron imágenes de Yeferson Cossio disfrutando de una fiesta junto a una mujer desconocida. Pese a la polémica que se generó, el famoso aseguró que se trataba de una malinterpretación de las imágenes.

Hasta el momento, Carolina Gómez no se ha pronunciado con respecto a la ruptura sentimental de su relación con la que incluso llegó a comprometerse con el empresario.