Noticias RCN conoció detalles de un caso que involucra a un hombre de 24 años, reconocido en redes sociales por su actividad como creador de contenido.

Capturan a presunto influencer en Ciudad Bolívar

RELACIONADO Aberrantes casos de abuso sexual de un profesor y un empresario contra dos menores

El sujeto cuenta con más de 200.000 seguidores en su perfil oficial de TikTok y fue capturado en Bogotá por el delito de acceso carnal con menor de 14 años.

El coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), entregó detalles del procedimiento y señaló que el hombre presuntamente utilizaba sus redes sociales para contactar a mujeres y posteriormente citarlas con el propósito de agredirlas sexualmente.

“Esta persona era conocida en redes sociales como creador de contenido y las citaba para luego accederlas sexualmente”, indicó el oficial.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos que motivaron la captura ocurrieron en agosto de 2026, cuando el señalado habría contactado a una adolescente a través de plataformas digitales y posteriormente la citó en su apartamento.

“El 20 de agosto citó a una adolescente hasta su apartamento”, explicó el coronel Cepeda al entregar detalles del caso.

Tras el presunto abuso, el hombre habría intimidado a la menor con amenazas contra su mamá y su hermana, advirtiéndole que atentaría contra ellas si revelaba lo ocurrido.

Presunto influencer usaba las redes para contactar menores

Sin embargo, la víctima decidió contarle a su familia lo sucedido, lo que permitió que se interpusiera la denuncia y que las autoridades iniciaran las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar al señalado.

RELACIONADO Auxiliar de enfermería fue capturado por un presunto caso de abuso sexual a un paciente en UCI

Finalmente, el hombre fue localizado y capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Durante las audiencias judiciales, un juez de control de garantías ordenó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existen otras posibles víctimas.