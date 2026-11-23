En la era actual, en la que la Inteligencia Artificial (IA) es protagonista, un recurso menos visible comienza a ocupar ese lugar: el cómputo.

El cambio es profundo. Si antes la ventaja estaba principalmente en los algoritmos y las ideas, hoy depende también de quién dispone de la infraestructura para hacerlos funcionar. Entrenar y operar modelos de IA exige equipos especializados, memoria de alto rendimiento, centros de datos y enormes cantidades de energía. Todos ellos recursos costosos, escasos y concentrados en pocos países y empresas.

Las cifras son elocuentes y evidencian la dimensión del fenómeno. El gasto mundial en IA, de acuerdo con proyecciones de Gartner, se proyecta en 2,52 billones de dólares para 2026. En 2025, según datos de OCDE, las empresas del sector captaron el 61 % de toda la inversión global de capital de riesgo. Pero el dinero no es el único indicador de poder: apenas unos 33 países cuentan con infraestructura suficiente para entrenar modelos de frontera. Estados Unidos dispone de una capacidad de supercómputo aproximadamente nueve veces superior a la de China y diecisiete veces mayor que la de la Unión Europea.

Esta concentración tiene consecuencias que van más allá de la competencia tecnológica, ya que quien controla la infraestructura puede condicionar quién accede a ella, en qué condiciones y a qué costo. El cómputo adquiere entonces un valor estratégico comparable al de la energía o las telecomunicaciones.

¿Dónde queda América Latina en esta coyuntura? La región tiene un enorme potencial para beneficiarse de la IA, no obstante, depende de infraestructura controlada por proveedores globales. Latinoamérica, desafortunadamente, no cuenta con capacidad comparable a la de Estados Unidos o China para entrenar modelos de frontera, aunque sí atraviesa un ciclo acelerado de expansión de centros de datos y servicios de computación que vale destacar.

El mercado regional de centros de datos alcanzó unos 11.000 millones de dólares en 2025 y podría duplicarse a comienzos de la próxima década, según estimaciones de la firma Grand View Research. Las inversiones anunciadas por Amazon, Microsoft y Google en México y Chile, junto con el crecimiento de operadores latinoamericanos, muestran que la región gana relevancia como destino de infraestructura.

Sin embargo, construir centros de datos no se traduce necesariamente en soberanía tecnológica, ya que buena parte de la capacidad efectiva sigue alojada en infraestructuras de grandes proveedores internacionales. A ello se suman limitaciones de energía, redes eléctricas y conectividad. La preparación de los países también es desigual: Chile, Brasil y Uruguay encabezan los indicadores regionales de infraestructura, talento y gobernanza, mientras más de un tercio de los mercados evaluados permanece en etapas iniciales.

Cabe resaltar que sí hay señales de una estrategia propia. Latam-GPT, el modelo de lenguaje abierto concebido para América Latina y el Caribe, busca incorporar mejor los idiomas, las particularidades culturales y los contextos históricos de la región. No pretende competir con los grandes modelos internacionales, por el contrario, su valor está en ofrecer una base para desarrollar aplicaciones más cercanas a las realidades locales. Esto nos indica que la soberanía también consiste en decidir qué conocimientos y lenguas quedan representados en las tecnologías que utilizamos.

El desafío no es replicar a cualquier costo la infraestructura de las grandes potencias ni perseguir una autosuficiencia absoluta, más bien apunta a construir capacidad de decisión que permitan impulsar infraestructura compartida, coordinar inversiones, formar talento y establecer reglas que permitan aprovechar la IA sin profundizar las dependencias.

Es un hecho, el cómputo es una herramienta para crear mejores aplicaciones, pero también será una condición necesaria para competir, innovar y ejercer autonomía. América Latina todavía está lejos de controlar ese recurso, pero tiene una oportunidad evidente: participar en la construcción de la infraestructura digital del futuro, en lugar de limitarse a consumir tecnología desarrollada por otros.