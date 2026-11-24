Nicolás Maduro publicó un mensaje en su cuenta de X en el día de su cumpleaños número 64. A través de sus redes, agradeció las felicitaciones y las muestras de apoyo que, según afirmó, recibió desde Venezuela y otros países.

El exlíder chavista dedicó parte de su publicación a sus padres, su familia y los movimientos sociales que le enviaron canciones, poemas y mensajes de respaldo durante su detención en Estados Unidos.

Hasta aquí me llegaron sus cantos, sus oraciones y sus bendiciones. Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector, escribió.

En el mensaje también mencionó a su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida junto a él en Nueva York. “En cada una de esas expresiones, Cilia y yo sentimos su apoyo firme y perseverante”, aseguró al referirse a las manifestaciones de solidaridad.

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre su familia y Venezuela?

En el texto, Maduro agradeció a sus padres, Teresa de Jesús Moros de Maduro y Nicolás de Jesús Maduro García, por la vida que le dieron. También expresó gratitud a su familia y a quienes le enviaron felicitaciones desde distintas regiones del país.

A toda mi familia amada y a nuestro pueblo hermoso y solidario, gracias por el amor puro y la alegría que me han regalado, señaló.

El mensaje estuvo dirigido además a movimientos solidarios y ciudadanos de Venezuela y del exterior. Según el exlíder del régimen, las canciones, los poemas y las palabras de esperanza que recibió fueron una muestra de respaldo para él y su esposa.

Maduro habló sobre el perdón y la reconciliación en su cumpleaños

La publicación por su cumpleaños llegó después de otro pronunciamiento difundido en X el 22 de noviembre. En ese mensaje, Maduro planteó la necesidad de avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional y habló de sanar las heridas para alcanzar un “perdón verdadero”.

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“Quizás uno de los asuntos más difíciles en un proceso de renacimiento nacional que logre la reconciliación y el perdón verdadero sea sanar completamente las heridas”, escribió.

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Sus dos mensajes se conocieron mientras permanece bajo custodia estadounidense, luego de su captura en Caracas el 3 de enero de 2026. Maduro y Cilia Flores enfrentan un proceso penal en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. En octubre, la Fiscalía también anunció nuevos cargos por presunta conspiración para cometer tortura.