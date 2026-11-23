Y no solo en materia de infraestructura, sino en materia social y de empleo de millones de personas que dependen de la microempresa y de sus negocios. Las cifras no las podemos ignorar. Según análisis de la Universidad Javeriana, en las zonas más golpeadas operan cerca de 270.000 empresas que sostienen 1,4 millones de empleos formales; de estas, nueve de cada diez reportaron daños y casi la mitad advierte que no podrá seguir operando.

Luego del 16.º Congreso de Asomicrofinanzas, llevado a cabo hace pocos días, la magnitud de la tragedia fue ratificada tras revelarse el golpe directo al corazón de la economía popular, y es que más de 183.000 empresarios de la micro resultaron afectados, comprometiendo 2,25 billones de pesos en cartera. Hablamos de una población profundamente vulnerable, pues el 71,2 % de los damnificados pertenece a los estratos 1 y 2.

Para entender estas cifras más allá de los números, basta mirar a Carlos Gilberto Daza. Durante 30 años, él y su familia construyeron Arte y Diseño, una fábrica de muebles en Santa Rosa de Cabal que generaba 12 empleos formales. La naturaleza, implacable, hizo colapsar su techo de tajo. De la noche a la mañana, Carlos tuvo que agotar sus ahorros, endeudarse y ver cómo su equipo se reducía a solo cuatro trabajadores ante la parálisis de los pedidos.

Cuando ocurre un desastre como el que vivimos el pasado agosto, el riesgo aumenta y el acceso al crédito formal se contrae. Hoy, cerca de 10 millones de colombianos dependen del crédito informal, y un alarmante 36% de los micronegocios que buscan financiación termina recurriendo al "gota a gota", sometiéndose a tasas que alcanzan hasta el 666,5 % anual.

De allí la importancia de acciones urgentes, como el reciente pacto público-privado "Unidos contra el gota a gota", firmado precisamente en este Congreso, entre el Ministerio de Hacienda y los gremios del sector microfinanciero, para reincorporar al sistema a quienes cayeron en mora tras recuperar su capacidad de pago.

Por otra parte, en Interactuar también actuamos de manera ágil, que es lo que requieren estas situaciones, entendimos que la inclusión financiera no es sólo prestar u otorgar créditos; es proteger el tejido empresarial. Por eso consolidamos el Fondo Interactuar Adelante, un mecanismo permanente y rotativo diseñado para rescatar negocios afectados por emergencias. Y no lo hacemos a ciegas; el capital exige una ruta de acompañamiento obligatoria a través del microlearning "Sigue Adelante". Primero contenemos el impacto emocional, armamos un plan de reactivación y luego inyectamos los recursos.

Los resultados actualizados demuestran que esta estrategia integral funciona. A la fecha, el Fondo ha desembolsado 415 millones de pesos, reactivando a 35 empresarios en 16 municipios de Antioquia, Caldas, Risaralda y Tolima. Llegamos donde más se necesita. El 100 % de los beneficiarios pertenece a los estratos 1 y 2, y el 60 % de estos negocios son liderados por mujeres. Además, hemos logrado movilizar la cooperación internacional. De la mano de Kiva, entregamos 50.000 dólares (más de 158 millones de pesos) en apoyos no reembolsables, girados de forma directa y sin descuentos administrativos a 53 afectados. Actualmente, ya estamos fondeando otros 200.000 dólares en préstamos para regiones priorizadas como el Suroeste Antioqueño y Caldas.

Gracias a este ecosistema de atención oportuna, Carlos pudo comprar las tejas para su techo y reanudar la operación de su fábrica apenas 20 días después del sismo. Su crédito es parte de un fondo rotativo, y cada pago que él realiza, se convierte en el salvavidas de otro empresario.

Así, vamos sumando acciones para acompañar esa recuperación económica y social que tanto necesita el país luego de la tragedia; no obstante, la tarea es monumental, es necesario proteger a los 183.000 emprendedores damnificados, lo que supera la capacidad de una sola organización. Por eso, la apuesta es por el llamado urgente a la empresa privada, al Gobierno Nacional y a la cooperación internacional para sumar capital a estos fondos. Rescatar una microempresa tras un desastre no es solo levantar paredes caídas; es arrebatarle territorio al "gota a gota", sostener los empleos locales y devolverle el latido a la economía de Colombia.

Re-evaluemos cómo más podemos aportar, para que veamos en la microempresa y su recuperación una inversión con propósito.