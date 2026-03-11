Internet seguro desde el diseño para proteger a los menores

El pasado 16 de julio, el gobierno nacional expidió el Decreto 769 de 2026, el cual reglamenta la Ley 2489 de 2025 sobre el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes. Así, Colombia se une a la búsqueda de seguridad digital para menores, un tema de especial relevancia a nivel mundial.

Y es que múltiples jurisdicciones han adoptado regulación para la seguridad de menores en Internet. En 2025, Brasil adoptó el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, cual se basa en la identificación y gestión de riesgos, e incluye la obligación de adopción de medidas de privacidad y seguridad por defecto, verificaciones de edad y mecanismos de control parental.

Estados Unidos, por su parte, reformó en 2025 el Children's Online Privacy Protection Rule, incluyendo nuevas obligaciones de información sobre la recopilación y uso de datos personales de menores, así como de obtención de consentimiento parental verificable previo a la recolección y uso de datos de menores.

Australia adoptó obligaciones más estrictas, incluyendo obligaciones de limitar el acceso a contenidos restringidos, así como una prohibición para que los menores de 16 años tengan cuentas en plataformas de redes sociales.

En nuestro caso, el Decreto 769 se basa en la identificación y prevención de riesgos. Nuestra norma parte del principio de corresponsabilidad en el cuidado entre el Estado, el sector privado, la comunidad educativa y las familias.

En lo que respecta al sector privado, el alcance es amplio al incluir a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, proveedores de plataformas y servicios digitales, y aquellos actores que incidan de manera relevante en la configuración del entorno digital.

También indica el decreto que la obligación de contribuir a la promoción de entornos digitales sanos y seguros recae sobre desarrolladores y proveedores de aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y plataformas digitales que sean accesibles a menores en Colombia.

Así las cosas, el decreto busca que se garantice la disponibilidad de herramientas de control parental que permitan regular el acceso a contenidos, así como mecanismos de verificación de edad acordes con el nivel de riesgo y que cumplan con las obligaciones en materia de protección de datos personales. Estas herramientas de seguridad deben incorporar criterios de seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto, lo que demuestra la naturaleza preventiva de la regulación.

También impone en cabeza del MinTIC definir lineamientos para proveedores digitales frente a medidas que, entre otras, evalúen el impacto en los menores del uso de algoritmos de recomendación de contenidos.

Un punto clave del decreto es que expresamente indica que en ningún caso las medidas para la gestión de riesgos en línea pueden implicar censura previa, monitoreo de contenidos, ni restricciones injustificadas al acceso a la información o a los servicios digitales.

Aunque se trata de una tarea ambiciosa, la protección de los niños, niñas y adolescentes es prioritaria en un mundo cada vez más conectado, donde el acceso a contenidos digitales es inevitable. Colombia, sin quedarse atrás, toma un paso importante en este camino.