Dron cargado con explosivos cayó sobre varias viviendas en el Catatumbo: un campesino murió calcinado

En el Catatumbo, específicamente en la vereda Cuatro Esquinas, corregimiento de Filogringo, zona rural del municipio de El Tarra, un ataque con drones cargados con explosivos terminó en la muerte de un campesino y en la zozobra de varias familias.

Dron cargado con explosivos cayó sobre varias viviendas en El Tarra, Catatumbo

El hecho ocurrió en el momento en el que los habitantes de esta zona se preparaban para descansar. En cuestión de segundos, aeronaves no tripuladas comenzaron a lanzar artefactos explosivos directamente sobre las viviendas.

Al menos tres casas resultaron afectadas, pero una de ellas fue la más impactada, quedando envuelta en llamas tras la explosión.

En ese lugar se encontraban Mildred Argote y Wilder Arévalo.

Un campesino murió y una mujer está en estado crítico tras ser impactados por un dron en El Tarra

La fuerza de los explosivos provocó heridas de gravedad, especialmente en el hombre, quien no logró sobrevivir y falleció en las últimas horas.

La escena fue aún más crítica porque, debido al temor por nuevos ataques la comunidad no pudo reaccionar a tiempo para rescatarlos ni controlar el fuego que consumía la vivienda.

Mildred Argote, por su parte, resultó gravemente herida y recibió atención médica inicial en el municipio. Su estado es delicado y se mantiene la incertidumbre sobre si deberá ser trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad debido a las lesiones causadas por los explosivos.

Catatumbo en medio de confrontaciones entre el ELN y disidencias de las Farc

Las autoridades han calificado como altamente preocupante la situación en el Catatumbo, donde la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc continúa escalando.

Según los reportes, este conflicto ya deja al menos 101 mil personas desplazadas y más de 170 homicidios.

Desde la Alta Consejería para la Paz en Norte de Santander se ha reiterado el llamado urgente para que los actores armados excluyan a la población civil del conflicto. Sin embargo, hechos como este evidencian que la violencia no da tregua y que los habitantes del Catatumbo continúan enfrentando ataques que llegan incluso desde el aire, en medio de una guerra que no les pertenece pero que siguen pagando con sus vidas.