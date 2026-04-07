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Reconocida multinacional busca colombianos para trabajar en el aeropuerto El Dorado: estos son los puestos

Conozca las vacantes que ofrece esta empresa para aquellos que se encuentran buscando empleo.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
11:53 a. m.
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El panorama laboral en Colombia ha mostrado señales de dinamismo en lo que va del 2026. Según los informes más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en el país se ubicó en un 9,2% al cierre de febrero, lo que representa una disminución significativa frente al 10,9% registrado en enero del mismo año.

Esta reducción de 1,7 puntos porcentuales sugiere un respiro para la economía nacional, impulsado principalmente por sectores como las actividades profesionales, los servicios de salud y el sector de alojamiento y comida.

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A pesar de que se ha disminuido, la brecha de género sigue siendo un punto de atención, aunque las cifras de febrero mostraron un avance notable: la tasa de desocupación para las mujeres bajó al 9,0%, superando incluso el desempeño de los hombres en términos de reducción interanual.

Empleo en El Dorado: Multinacional alemana busca talento

La multinacional alemana DHL ha lanzado una ambiciosa convocatoria laboral para fortalecer su operación en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Esta oferta se presenta como una alternativa sólida para quienes buscan estabilidad y crecimiento en una de las compañías de logística más importantes del mundo.

La búsqueda no se limita a un solo perfil. La compañía requiere:

  • Auxiliares de aeropuerto y bodega: Encargados de la gestión y movimiento de carga.
  • Analistas administrativos y coordinadores de calidad: Para supervisar procesos operativos en Bogotá y Funza.
  • Auxiliares de producción y cocina: Para áreas complementarias de servicios.
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Los aspirantes deben tener en cuenta que la operación aeroportuaria exige flexibilidad total. Los horarios son de domingo a domingo, con turnos rotativos de 8 horas (incluyendo madrugadas) y un día de descanso compensatorio a la semana. En cuanto a la formación, se requieren desde bachilleres (con o sin experiencia para ciertos cargos operativos) hasta profesionales para las áreas administrativas.

El paquete de remuneración es competitivo e incluye un salario base que, dependiendo del cargo, puede superar los $1.600.000, más bonos de cumplimiento, auxilios de transporte, recargos nocturnos, dominicales y todas las prestaciones de ley.

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