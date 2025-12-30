Desde los territorios, Colombia se posiciona ante el mundo

Entre agosto de 2022 y octubre de 2025, llegaron al país 20,8 millones de visitantes no residentes, un crecimiento del 125,3 % frente al periodo 2018–2021, de acuerdo con Migración Colombia. A este resultado se suman más de un millón de cruceristas, 652 recaladas, 73 nuevas rutas aéreas internacionales, una oferta superior a 43 millones de sillas y la captación de 1.865 eventos internacionales con acompañamiento de ProColombia en el segmento de la industria de reuniones.

Más allá de los volúmenes, 2025 deja una señal clara: el crecimiento del turismo en Colombia ha sido el resultado de una estrategia diferenciada. En particular, responde a una de las cuatro líneas estratégicas de ProColombia para la promoción del turismo internacional: el posicionamiento de las seis regiones turísticas del país, una apuesta alineada con las vocaciones de cada territorio, el nivel de madurez empresarial y las oportunidades reales de los mercados internacionales.

En el Gran Caribe Colombiano, la gestión de ProColombia permitió reunir a más de 3.000 asistentes de 53 municipios en procesos de formación y avanzar con 20 empresas en alistamiento internacional. En la industria de reuniones, la región captó 229 eventos internacionales, cerca del 12 % del total nacional del periodo. Además, su presencia en 15 ferias internacionales, nueve viajes de familiarización y diez ruedas de negocio confirma una región con alta tracción comercial y un posicionamiento internacional sostenido.

Los Andes Orientales registraron el mayor alcance territorial del país, con más de 4.800 asistentes de 201 municipios en programas de formación, y 27 empresas que avanzaron en procesos de preparación para mercados internacionales. La región captó 198 eventos internacionales y participó en 22 ferias internacionales en mercados como Alemania, Argentina, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos y República Dominicana, consolidándose como uno de los polos más dinámicos de la industria de reuniones.

En los Andes Occidentales la entidad formó a más de 2.000 asistentes de 122 municipios, se acompañó a 14 empresas en alistamiento internacional y se captaron 84 eventos internacionales, principalmente viajes de incentivos y convenciones. Su participación en 49 ferias internacionales en 13 países —la más alta entre las regiones— refleja una apuesta clara por ampliar mercados y consolidar productos especializados.

En el Pacífico Colombiano, la formación de cerca de 600 asistentes, el alistamiento de 6 empresas y la captación de 8 eventos internacionales marcan hitos relevantes para una región emergente. La participación en dos ferias internacionales en Bahamas y Chile permitió posicionar productos turísticos diferenciados, especialmente en naturaleza y aventura, en escenarios estratégicos como Adventure Travel World Summit y Routes Americas.

El Macizo Colombiano fortaleció su presencia internacional a partir de la integración regional. En 2025, más de 1.600 asistentes de 33 municipios participaron en procesos de formación y 3 empresas avanzaron en alistamiento internacional. Su participación en ferias y en seis ruedas de negocio, entre ellas Colombia Travel Mart, Colombia Nature Travel Mart y la Macrorrueda Colombia El País de la Belleza, permitió consolidar una oferta con identidad cultural y natural, alineada con mercados europeos estratégicos como España y Alemania, en escenarios clave como FITUR e ITB Berlín.

Por su parte, la Amazonía–Orinoquía reafirmó su valor estratégico en sostenibilidad. La formación alcanzó a más de 1.160 asistentes de 33 municipios, con 3 empresas en procesos de internacionalización y participación en seis ruedas de negocio y encadenamiento, entre ellas Colombia Travel Mart, Colombia Nature Travel Mart y la Macrorrueda Colombia El País de la Belleza, acciones clave para posicionar la región en segmentos de turismo de naturaleza y experiencias de alto valor ambiental.

Finalmente, en el marco del acuerdo con ICCA (International Congress and Convention Association), organización global que agrupa a los principales actores del turismo de reuniones y eventos a nivel internacional, ProColombia realizó visitas técnicas a Valledupar, Mompox, Santa Marta y Cali, en las regiones del Gran Caribe Colombiano y el Pacífico Colombiano. Estas visitas tuvieron como objetivo visibilizar y fortalecer la industria de reuniones en destinos emergentes, acercando a ICCA a los territorios y articulando a los actores locales para impulsar el desarrollo y posicionamiento de cada destino en este segmento.

Las cifras de 2025 confirman que el crecimiento del turismo en Colombia es coherente. En conjunto, todas las regiones consolidan una estrategia que mira al largo plazo: un turismo competitivo, diverso y sostenible, construido desde los territorios y proyectado al mundo.