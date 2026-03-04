CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sorprende y toca precio que hace meses no se veía: así está hoy 4 de marzo

El dólar en Colombia vuelve a llamar la atención del mercado. Conozca cuál es el precio de la divisa hoy 4 de marzo de 2026 y cómo se comporta frente a la TRM del día.

Dólar en Colombia sorprende y toca precio que hace meses no se veía: así está hoy 4 de marzo
Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
08:23 a. m.
El dólar sigue marcando la agenda económica en Colombia. Este miércoles 4 de marzo de 2026, la moneda estadounidense volvió a registrar movimientos que no se veían desde hace varias semanas, lo que ha despertado el interés de analistas y ciudadanos que siguen de cerca el comportamiento de la divisa.

Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 3 de marzo de 2026: tocó máximos
Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 3 de marzo de 2026: tocó máximos

De acuerdo con los reportes del mercado cambiario, el dólar inició la jornada con una leve caída frente a la tasa oficial. Sin embargo, durante las primeras horas mostró fluctuaciones que reflejan la dinámica de las operaciones en el mercado colombiano.

Así abrió el dólar en Colombia este miércoles 4 de marzo

La divisa estadounidense abrió la jornada sobre los $3.773,22, lo que representa una disminución de $24,42 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para el día, que se ubicó en $3.797,64.

El dólar repunta en Colombia hoy 3 de marzo y alcanza su nivel más alto en un mes
El dólar repunta en Colombia hoy 3 de marzo y alcanza su nivel más alto en un mes

Durante los primeros movimientos del mercado, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.773 y un máximo de $3.780. En las primeras operaciones se registraron cerca de ocho transacciones por US$6.000, lo que evidencia una jornada que arrancó con relativa estabilidad, aunque con variaciones frente al valor oficial.

Los analistas del mercado destacan que en los últimos días la moneda ha mostrado niveles que no se veían en lo que va del año, lo que mantiene la atención sobre el comportamiento del tipo de cambio y su impacto en la economía local.

La TRM y el comportamiento reciente del dólar

Para este 4 de marzo de 2026, la TRM se ubicó en $3.797,64, una cifra que refleja un aumento frente a jornadas anteriores.

Escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán dispara el petróleo, fortalece el dólar y hunde las bolsas mundiales
Escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán dispara el petróleo, fortalece el dólar y hunde las bolsas mundiales

Según los datos del mercado cambiario, el dólar subió $28,91 frente al día anterior, lo que representa un incremento del 0,77 %. Además, si se compara con la semana pasada, la divisa registra un aumento del 2,55 %, equivalente a $94,36.

En el balance mensual también se observa una tendencia al alza. Frente al mismo día del mes anterior, el dólar ha subido 4,85 %, es decir, cerca de $175,64.

No obstante, al mirar el comportamiento anual, la moneda estadounidense sigue por debajo de los niveles registrados hace un año, con una caída aproximada del 7,75 %, equivalente a $318,97.

