Sicario de ‘Los Pepes’ y presunto asesino de una niña en Baranoa, cayó al matar a un hombre en billar de Bogotá

Las autoridades capturaron en Bogotá a Jonathan José Rivaldo, alias Choco, un hombre de 32 años señalado de cometer un homicidio en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, y vinculado al asesinato de una menor de 12 años en el departamento del Atlántico.

El capturado, quien contaba con*circular azul de Interpol, sería integrante del grupo delincuencial conocido como ‘Los Pepes’.

La captura se produjo el pasado 1 de marzo, luego de perpetrar un crimen en el interior de un billar ubicado en el sector de Columnas, en San Cristóbal.

Asesino de una niña en baranoa fue capturado tras cometer otro crimen en Bogotá

De acuerdo con la Policía de Bogotá, el señalado sicario, al ingresar al billar, acabó con la vida de otro hombre utilizando un arma de fuego.

Alias Choco fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos.

Al verificar los antecedentes del capturado, las autoridades confirmaron que tenía una circular azul de Interpol vigente y era buscado por su presunta participación en el homicidio de una niña de 12 años.

Este crimen habría ocurrido en el municipio de Baranoa, departamento del Atlántico, durante el año 2025, un caso que conmocionó profundamente a esa comunidad.

A la cárcel sicario de ‘Los Pepes’ y señalado asesino de una niña en Baranoa

Rivaldo fue puesto a disposición de la Fiscalía, quien adelanta las investigaciones correspondientes.

Un juez estudió el caso y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, donde permanecerá mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Las autoridades continúan investigando no solamente el homicidio ocurrido en la localidad de San Cristóbal, en el oriente de Bogotá, sino también su presunta responsabilidad en el asesinato de la menor de edad en el Atlántico.

Además, se investiga su vinculación con el grupo delincuencial ‘Los Pepes’ y otras posibles actividades criminales.