Cuidar la experiencia en el gabinete

Esta semana hubo tres alertas de ministros en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Aunque en el caso de Alejandro Gaviria resulta tremendamente paradójico que se quede mientras que la reforma a la salud del Gobierno plantea cambiar por completo el sistema que él mismo ayudó a construir y que administró durante casi 8 años, mucho más cuando reconoció que no fue escuchado, la presencia de los otros ministros es fundamental para que el Gobierno tome decisiones en consenso, responsables y moderadas para el país.

El presidente hizo bien en elegir los nombres de Cecilia López, José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria. Y por ser los ministros más experimentados, sus consejos y asesoría al jefe de Estado debe tener un peso importante.

La última semana, por ejemplo, el ministro Ocampo no aclaró si su cartera ya le dio aval o no al proyecto de reforma a la Salud, lo que deja dudas sobre la posición de Hacienda para cumplir la regla fiscal con una reforma que se plantea la construcción de miles de Centros de Atención Primaria y un refuerzo millonario en tecnología para hospitales públicos en un sistema que elimina de tajo las autorizaciones para tratamientos y servicios. Por supuesto es necesario acelerar los tiempos de atención, pero teniendo en cuenta que con el cambio en el modelo de la administración de los recursos no podrá haber lugar a la capitalización, el Gobierno debe ser cauto para que la plata de la salud no se deposite en un barril sin fondo, al que un día ya no se le pueda poner más porque no hay de dónde.

La propia ministra de Agricultura dijo a Noticias RCN que les enviaron el texto solo unos minutos antes de ser radicada y alertó por su experiencia en el Seguro Social. Y Gaviria expuso sus comentarios sobre la falta de diagnóstico en el sistema y el buen desempeño de las EPS en las ciudades capitales. A pesar de eso, la reforma quedó en su texto original tal como la había planteado desde un inicio la ministra Carolina Corcho. Es claro que el Gobierno tiene buenas intenciones, pero puede pecar de inexperto si por darle vida a la ideología y no a la técnica en política pública, los cambios no le salen bien.

Por ejemplo, es prudente preguntarse por qué el Gobierno no accedió a un modelo más neutro en el que las EPS pudieran seguir conservando parte de la administración de los recursos en las ciudades y dividir los recursos para un formato mucho más estatal en las zonas dispersas con una inversión importante dirigida hacia los hospitales públicos y el personal en esas regiones.

El presidente ganó legítimamente en las urnas y por supuesto su plan de Gobierno es el que reformará los sistemas sobre los que desarrollan su vida los colombianos, si así lo aprueban los otros poderes. Pero unos cambios transitados con moderación y sensatez basados en lo técnico le convendrían mucho más al país, que unas apuestas ideologizadas en la narrativa de lo que debería ser ideal, pero que pocas veces funciona en la práctica. Por eso es importante que el Gobierno cuide al gabinete y le de más respeto y lugar a los ministros que tienen experiencia en el Estado. Los que saben para dónde ir.

@santiagoangelp

Director de NoticiasRCN.com