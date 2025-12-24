CANAL RCN
Economía

ACOPI alerta sobre impactos negativos de un alza de dos dígitos en el salario mínimo 2026

A través de un comunicado, el gremio también manifestó su rechazo frente a la declaratoria de emergencia económica en el país.

¿En cuánto quedó el día y la hora de trabajo en Colombia con el aumento del salario mínimo?
Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
10:26 a. m.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) expresó su preocupación frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un posible incremento de dos dígitos en el salario mínimo o la fijación de un salario mínimo vital, así como ante la declaratoria de emergencia económica.

ACOPI advirtió impactos sobre el aumento del salario mínimo 2026

Para el gremio, estas medidas son inoportunas y perjudiciales para el aparato productivo del país.
A través de un comunicado, ACOPI advirtió que este tipo de decisiones tendría efectos altamente dañinos para las mipymes, la industria nacional y la economía en general.

Además, según ellos, un aumento significativo del salario mínimo en el actual contexto económico pondría en riesgo la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la estabilidad económica.

“La Asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ACOPI, manifiesta su profunda preocupación y rechazo frente a las recientes declaraciones del presidente de la República y la declaratoria de emergencia económica, medida que el gremio considera inoportuna e innecesaria en el contexto actual”, se lee en el documento.

La organización gremial insistió en que la definición del salario mínimo debe darse en los espacios de concertación, respetando los diálogos entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores y que las decisiones deben sustentarse en la inflación, la productividad y la preservación del empleo.

ACOPI rechazó declaratoria de emergencia económica

ACOPI también reiteró su oposición tanto al decreto de emergencia económica como a la propuesta del salario mínimo vital, al considerar que estas medidas generan incertidumbre y afectan la confianza de los empresarios, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan una parte fundamental del empleo formal en el país.

“ACOPI reitera su oposición frente al decreto de emergencia económica y frente al salario mínimo vital, y hace un llamado al diálogo responsable y a la adopción de decisiones que garanticen la estabilidad económica, el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas en Colombia”.

