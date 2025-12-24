CANAL RCN
Tendencias

"Yo quiero que sepa que": Yeferson Cossio le hizo inesperada petición a su novia antes de su cirugía en el corazón

El creador de contenido compartió una de las conversaciones que tuvo con su pareja y generó revuelo. ¿Cuál fue la razón?

Foto: @carolinagomezec en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
08:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el inicio de esta semana de diciembre, los médicos tuvieron que realizarle un pequeño procedimiento quirúrgico a Yeferson Cossio en el corazón.

El creador de contenido, según ha revelado, sufrió una falla cardíaca por los malos hábitos de descanso que tuvo durante más de cuatro meses, sumado a la mala gestión del trabajo y el estrés.

Yeferson Cossio reapareció en redes tras su cirugía de urgencia en el corazón: tocó el tema de las sobredosis
RELACIONADO

Yeferson Cossio reapareció en redes tras su cirugía de urgencia en el corazón: tocó el tema de las sobredosis

Por lo tanto, con el objetivo de evitar complicaciones, los especialistas determinaron cuál era el tratamiento correspondiente y lo realizaron de inmediato.

"Tengo fallas en el corazón. Voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones", escribió Yeferson Cossio en Instagram.

Además, a las pocas horas, Cintia Cossio informó que el procedimiento había sido un éxito y que Yeferson estaba estable y fuera de peligro.

Asimismo, en las últimas horas, a través de la cuenta alterna que Yeferson Cossio tiene en Instagram, se reveló la inesperada petición que él le hizo a Carolina Gómez, su novia, antes de ingresar a la cirugía. ¿Cuál fue?

Esta fue la confesión que Yeferson Cossio tuvo con su novia Carolina Gómez antes de su cirugía: ha causado revuelo

Unos minutos antes de que iniciara la intervención en su corazón, Yeferson Cossio tuvo una conversación con Carolina Gómez y le manifestó que, en caso de que algo saliera mal, a él no le gustaría que ella tuviera una nueva pareja.

"Ya voy a entrar al procedimiento, ¿cierto? Yo quiero que sepa que si llega a pasar algo malo y por allá en un futuro alguien le dice que a mí me hubiese gustado que usted rehiciera su vida con alguien más, no, nunca en mi vida diría eso", comenzó afirmando Yeferson Cossio con un tono jocoso.

"Sea donde sea que la esté viendo, me sentiría re mal y sería el alma en pena más en pena del mundo. Están todos de testigos", agregó.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras la petición que Yeferson Cossio le hizo a su novia antes de la cirugía

Luego de que se publicó el video de la conversación que Yeferson Cossio tuvo con Carolina Gómez, algunos internautas estuvieron a favor y otros en contra de sus palabras.

Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves
RELACIONADO

Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves

"Qué sentimiento tan bonito tienen", "en el nombre de Dios se va a recuperar", "póngase a orar más bien", "hay amor verdadero" y "no era el momento", han sido algunos de los comentarios.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Yeferson Cossio reapareció en redes tras su cirugía de urgencia en el corazón: tocó el tema de las sobredosis

Navidad

Estos son los regalos que más compran los colombianos durante la Navidad

Redes sociales

El desgarrador mensaje que dejó Cintia Cossio tras la operación de corazón a su hermano Yeferson

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Oficial: anunciaron el primer refuerzo de Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores 2026

A través de un comunicado oficial se confirmó que el negocio entre las partes se acordó y el jugador se sumará a la nómina del 'Tiburón' el próximo año.

Navidad

⁠Cierre en la vía Panamericana por hostigamiento contra la Fuerza Pública provocó que familias enteras perdieran sus vuelos: no llegarían para Navidad

De momento, los pasajeros afectados reclaman que la aerolínea no les haya brindado una respuesta favorable.

Dólar

¡Cambio relevante en el precio del dólar en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025, en Navidad! Así se cotizó

Nayib Bukele

⁠Bukele defiende mega prisión a la que son deportados migrantes de los Estados Unidos y arremete contra Hillary Clinton

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá