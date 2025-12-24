CANAL RCN
Tragedia: murió futbolista mientras que disfrutaba de sus vacaciones

El futbolista se encontraba junto a su pareja cuando se presentó un inesperado accidente. Esto es lo que se ha revelado.

diciembre 24 de 2025
09:55 a. m.
El mundo del fútbol se encuentra de luto, especialmente en Alemania, porque un futbolista de 34 años falleció el pasado domingo 21 de diciembre de 2025.

Sebastian Hertner, que era oriundo de Leonberg, Alemania, fue formado en el Stuttgart II y estaba militando como defensa en el ETSV Hamburgo, de la tercera división, tuvo trágico accidente en Montegro.

El zaguero, que también hizo parte de la Selección de Alemania Sub-18 y Sub-19, se encontraba disfrutando de las vacaciones junto a su esposa y, por lo tanto, juntos decidieron asistir a la estación de esquí de Savin Kuk.

Pero, mientras que iban en una de las aerosillas, se presentó una falla mecánica que ocasionó que Sebastian Hertner cayera al vacío desde una altura de aproximadamente 70 metros.

Así fue el trágico accidente en el que murió Sebastian Hertner, el futbolista de Alemania

De acuerdo con lo que se ha informado, una de las aerosillas de la estación de esquí de Savin Kuk se desprendió del cable, se deslizó hacia atrás y chocó contra la que llevaba a Sebastian Hertner y su esposa.

Fue así como, desafortunadamente, el futbolista se desestabilizó, cayó al vacío y perdió la vida de inmediato debido a las graves lesiones ocasionadas por el impacto.

Mientras tanto, su esposa quedó atrapada en la aerosilla y, tras el choque, sufrió la fractura de una de sus piernas.

El ETSV Hamburgo, club en el que jugaba Sebastian Hertner, publicó un sentido comunicado tras su muerte

Después de que se confirmó lo sucedido, el ETSV Hamburgo lamentó la pérdida de Sebastian Hertner y le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Con gran tristeza anunciamos el trágico fallecimiento de nuestro capitán, Sebastian Hertner, durante sus vacaciones. Estamos devastados y profundamente entristecidos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y sus seres queridos. Descansa en paz", escribieron.

