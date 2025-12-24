Colombiano fue condenado a 19 años de prisión en Rusia por combatir del lado de Ucrania

Un tribunal ruso instalado en territorio ucraniano ocupado condenó este miércoles a 19 años de prisión a un ciudadano colombiano, acusado de “actividad mercenaria” por haber combatido del lado de las fuerzas ucranianas en el conflicto armado con Rusia.

Condenan a colombiano que combatió al lado de Ucrania

Se trata de Óscar Mauricio Blanco López, de 42 años, quien fue hallado culpable por el Tribunal Supremo de Donetsk, ciudad del este de Ucrania que permanece bajo control ruso. La decisión fue confirmada por la Fiscalía General de Rusia a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con las autoridades rusas, Blanco López firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en acciones militares contra las fuerzas rusas.

Posteriormente, fue capturado en diciembre del mismo año en la región de Donetsk, escenario de intensos combates desde el inicio de la guerra.

Rusia mantiene una postura estricta frente a los extranjeros que se integran a las filas del ejército ucraniano, a quienes califica sistemáticamente como “mercenarios”. Bajo la legislación rusa, esta figura constituye un delito grave, castigado con largas penas de prisión.

Desde el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, varios combatientes extranjeros han sido juzgados y condenados por tribunales establecidos en territorios ucranianos ocupados.

En diciembre de 2024, un ciudadano británico y uno checo recibieron sentencias de 13 años de cárcel, mientras que en noviembre dos colombianos fueron condenados a penas similares.

Condenan a ciudadano americano por actividad mercenaria

Asimismo, en octubre de 2024, un estadounidense de 70 años fue sentenciado a seis años y diez meses de prisión, en un caso que también fue calificado por Rusia como participación mercenaria en el conflicto.

Estas condenas han generado controversia internacional, debido a que los juicios se realizan en territorios ocupados y bajo la jurisdicción rusa, una situación que sigue siendo cuestionada por Ucrania y por varios países occidentales.