CANAL RCN
Internacional

Colombiano fue condenado a 19 años de prisión en Rusia por combatir del lado de Ucrania

De acuerdo con las autoridades rusas, el colombiano firmó un contrato con el ejército ucraniano para participar en acciones militares contra las fuerzas rusas.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
09:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un tribunal ruso instalado en territorio ucraniano ocupado condenó este miércoles a 19 años de prisión a un ciudadano colombiano, acusado de “actividad mercenaria” por haber combatido del lado de las fuerzas ucranianas en el conflicto armado con Rusia.

Rusia admite avances lentos en diálogos con EE. UU. sobre la guerra en Ucrania
RELACIONADO

Rusia admite avances lentos en diálogos con EE. UU. sobre la guerra en Ucrania

Condenan a colombiano que combatió al lado de Ucrania

Se trata de Óscar Mauricio Blanco López, de 42 años, quien fue hallado culpable por el Tribunal Supremo de Donetsk, ciudad del este de Ucrania que permanece bajo control ruso. La decisión fue confirmada por la Fiscalía General de Rusia a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con las autoridades rusas, Blanco López firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en acciones militares contra las fuerzas rusas.

Posteriormente, fue capturado en diciembre del mismo año en la región de Donetsk, escenario de intensos combates desde el inicio de la guerra.

Rusia mantiene una postura estricta frente a los extranjeros que se integran a las filas del ejército ucraniano, a quienes califica sistemáticamente como “mercenarios”. Bajo la legislación rusa, esta figura constituye un delito grave, castigado con largas penas de prisión.

Desde el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, varios combatientes extranjeros han sido juzgados y condenados por tribunales establecidos en territorios ucranianos ocupados.

En diciembre de 2024, un ciudadano británico y uno checo recibieron sentencias de 13 años de cárcel, mientras que en noviembre dos colombianos fueron condenados a penas similares.

Putin aseguró que si Europa quiere guerra, Rusia estará lista: inquietante mensaje
RELACIONADO

Putin aseguró que si Europa quiere guerra, Rusia estará lista: inquietante mensaje

Condenan a ciudadano americano por actividad mercenaria

Asimismo, en octubre de 2024, un estadounidense de 70 años fue sentenciado a seis años y diez meses de prisión, en un caso que también fue calificado por Rusia como participación mercenaria en el conflicto.

Estas condenas han generado controversia internacional, debido a que los juicios se realizan en territorios ocupados y bajo la jurisdicción rusa, una situación que sigue siendo cuestionada por Ucrania y por varios países occidentales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nayib Bukele

⁠Bukele defiende mega prisión a la que son deportados migrantes de los Estados Unidos y arremete contra Hillary Clinton

Ucrania

Plan de EE. UU. para Ucrania propone congelar el frente y abre debate sobre territorios

Estados Unidos

Estados Unidos toma contundente medida sobre excomisionado de la Unión Europea

Otras Noticias

Antártida

El ARC Simón Bolívar celebra la Navidad fondeado en Valparaíso tras 19 días de navegación

Lejos de casa, pero unidos por el mar y la tradición, la tripulación del ARC Simón Bolívar celebra la Navidad tras arribar a su punto de fondeo frente a Valparaíso, Chile.

Artistas

"Yo quiero que sepa que": Yeferson Cossio le hizo inesperada petición a su novia antes de su cirugía en el corazón

El creador de contenido compartió una de las conversaciones que tuvo con su pareja y generó revuelo. ¿Cuál fue la razón?

Mercado de Fichajes

Oficial: anunciaron el primer refuerzo de Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores 2026

Dólar

¡Cambio relevante en el precio del dólar en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025, en Navidad! Así se cotizó

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá