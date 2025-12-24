Reconocida actriz colombiana está de luto: esta es la razón

Este 24 de diciembre de 2025, en horas de la mañana, una reconocida actriz colombiana confirmó la partida de una persona que fue muy especial para ella.

Patricia Díaz Ércole, que tiene 63 años, también se ha destacado como bailarina y ha participado en producciones como 'Valentino, el argentino', 'Espumas', 'Mi abuelo, mi papá y yo', 'La torre de Babel', 'Un caballo llamado elefante, 'La gente honrada' y 'Secuestro del vuelo 601', escribió un sentido mensaje de último adiós en sus redes sociales.

¿Cuáles fueron las palabras exactas de la reconocida actriz tras lo sucedido? ¿Quién fue su ser querido que partió de este plano terrenal? Esto se informó.

Este fue el mensaje con el que Patricia Díaz Ércole confirmó que está de luto

Patricia Díaz Ércole, en una historia de Instagram, les contó a sus seguidores que murió una confidente suya y de su mamá.

"Querida Leonor Vaquero, esta foto es el recuerdo de nuestro último encuentro al lado de mamá y Yanis", detalló.

"Vuela alto, ya estás al lado de tu amado Kiril", complementó.

Además, ese sentido mensaje estuvo acompañado de una foto de la mamá de Patricia Díaz Ércole junto a Leonor Vaquero.

Los seguidores de Patricia Díaz Ércole, la reconocida actriz colombiana, le han enviado apoyo tras su pérdida

Aparte del mensaje dedicado a Leonor Vaquero, Patricia Díaz Ércole publicó un reel en el que aseguró que los seres queridos nunca se van del todo, sino que siguen caminando al lado de cada persona que aman.

Por lo tanto, sus seguidores se han mostrado de acuerdo y han respondido lo siguiente:

"Ellos no se van del todo, se mudan a nuestro corazón", "todo eso es muy cierto", "siempre los sentimos muy cerca", "ese sentimiento es único e inconfundible" y "no los vemos, pero ellos a nosotros sí".