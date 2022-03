Del encierro por pandemia al encierro por delincuencia

La semana pasada un gran amigo fue víctima de un atraco con arma de fogueo en una panadería cerca al Centro Comercial Andino a la 1:30 de la tarde. Le dispararon por robarlo y gracias a Dios y a la reacción de la Policía y vecinos, hoy se recupera satisfactoriamente. Como este, cientos de casos pasan diariamente no solo en Bogotá sino en muchas ciudades del país.

Comentando el caso con diferentes grupos de personas, la respuesta generalizada fue: lo mejor es salir sin cartera ni joyas, mejor no salgamos, yo me voy a encerrar en el club, no hay que dar papaya, es mejor salir a la calle sin nada. Entonces pienso, ¿si la mejor opción frente a la delincuencia en las calles es encerrarse y así no dar papaya?, ¿podemos pasar de estar encerrados por una pandemia a encerrarnos por miedo a la delincuencia?

El fenómeno de la delincuencia común es en todo el mundo. Y ya está completamente comprobado que los homicidios y otros delitos violentos devastan las ciudades en términos humanos y económicos. En Chicago, en 2021, el homicidio costó a la ciudad casi 8.000 millones de dólares en costes médicos y de justicia penal, pérdida de salarios y ganancias, disminución del valor de la propiedad y reducción de la calidad de vida. Y ese es sólo el precio del asesinato. Los costes humanos y económicos de todos los delitos violentos son mucho mayores. Por esto, además de exigir a las autoridades civiles y policiales estrategias para enfrentar el aumento de la inseguridad, nosotros como ciudadanos también podemos y debemos contribuir a la seguridad comunitaria, en lugar de aislarnos y pensar solamente en nuestro bienestar individual.

Si nos organizamos con solidaridad podemos apoyar a las autoridades a prevenir y reducir la delincuencia al tiempo que construye un grupo fuerte y unido que se centra en un objetivo común. Encontrar una comunidad que valore las relaciones y conexiones estrechas es esencial para sentirse seguro en el lugar donde se vive, se trabaja y se pasa el tiempo libre.

La seguridad en las ciudades donde nos movemos diariamente repercute en nuestra salud mental y en la moral de las personas y las familias en el hogar, por eso todos debemos contribuir a que sean ciudades tranquilas, amables para todos. Empecemos por no encerrarnos y pensar más en comunidad.