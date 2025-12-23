CANAL RCN
Estos son los regalos que más compran los colombianos durante la Navidad

¿Qué obsequios prefieren los colombianos para regalar en Navidad? Tome nota.

Navidad los regalos que más compran los colombianos
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
09:55 p. m.
Las vitrinas, los centros comerciales y las plataformas digitales vuelven a convertirse en protagonistas cada diciembre en Colombia.

A un día de la Navidad, los hábitos de compra de los colombianos dejan ver qué tipo de regalos lideran las preferencias, marcadas por el equilibrio entre el presupuesto familiar, las tendencias y la utilidad de los obsequios. El cierre de año no solo activa el comercio, sino que también refleja cambios en la forma de consumir.

De acuerdo con reportes de gremios del comercio y análisis de comportamiento del consumidor, las compras navideñas se concentran en productos prácticos, experiencias y artículos tecnológicos, dejando atrás la idea de regalos costosos y poco funcionales. La búsqueda de promociones, descuentos y alternativas digitales ha sido clave en esta temporada.

¿Qué tipo de regalos lideran las compras navideñas en Colombia?

La tecnología encabeza el listado. Celulares de gama media, audífonos inalámbricos, relojes inteligentes y accesorios electrónicos se mantienen como los más solicitados, especialmente entre jóvenes y adultos.

A estos se suman los electrodomésticos pequeños, como licuadoras, cafeteras y freidoras de aire, que se han posicionado como opciones atractivas para el hogar.

La moda también conserva un lugar destacado. Ropa, calzado y accesorios siguen siendo una elección recurrente, impulsados por las promociones de fin de año. En este segmento, los compradores priorizan prendas básicas y versátiles, evitando compras impulsivas de alto costo.

Los juguetes continúan siendo protagonistas cuando se trata de regalos para niños. Juegos educativos, muñecos, carros y artículos interactivos dominan las ventas, con una creciente preferencia por opciones que combinan entretenimiento y aprendizaje.

¿Cómo han cambiado las preferencias de los consumidores en Navidad?

En los últimos años, los colombianos han mostrado mayor interés por regalar experiencias. Bonos de consumo, tarjetas regalo, entradas a eventos y planes de viaje cortos se han convertido en alternativas frecuentes, especialmente entre parejas y amigos. Esta tendencia responde al deseo de crear recuerdos más que acumular objetos.

Otro factor relevante es el crecimiento del comercio electrónico. Las compras en línea han ganado terreno gracias a la comodidad, la comparación de precios y las entregas a domicilio.

Redes sociales y marketplaces se consolidaron como canales clave para encontrar regalos personalizados y emprendimientos locales.

Finalmente, el precio sigue siendo determinante. La mayoría de consumidores ajusta sus compras a un presupuesto definido, priorizando ofertas y promociones.

Esta dinámica demuestra que, más allá del valor económico, los regalos navideños en Colombia buscan transmitir cercanía, utilidad y significado, reflejando una Navidad cada vez más consciente y planificada.

