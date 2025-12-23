Reforma laboral: El sector que intensificó su demanda ante los cambios para trabajadores

El sector legal colombiano cerró 2025 con una gran demanda de asesoría empresarial, impulsada principalmente por la necesidad de las compañías de adaptarse a los cambios estructurales introducidos por la Reforma Laboral.

Según un estudio reciente de Grupo Soluciones Legales, los servicios jurídicos más solicitados por las empresas se concentraron en la gestión y actualización de contratos de trabajo, reglamentos internos y procesos disciplinarios, lo que confirma el impacto directo de la nueva normativa en la operación diaria del talento humano.

Este aumento en la demanda de acompañamiento legal se intensificó en los meses posteriores a la expedición de la Reforma Laboral, durante el segundo semestre de 2025.

De acuerdo con la Cámara de Servicios Legales de la Andi, el sector legal colombiano ha mostrado una notable capacidad de adaptación, manteniendo un crecimiento sostenido de los ingresos por servicios legales en los últimos 10 años, incluso en contextos de desaceleración económica o caída de la inversión.

Conforme con las cifras de la entidad, Bogotá tiene el 72,6 % de las firmas de abogados del país, seguida por Medellín con el 11,7 % y otras ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga suman el 10,5 %, reflejando la alta concentración de la actividad empresarial y la demanda de especialistas en la capital. El estudio de Grupo Soluciones Legales señala que las empresas están requiriendo más acompañamiento legal para garantizar el cumplimiento normativo.

“De las más de 38.500 solicitudes legales que hemos resuelto durante 2025, el 31% se focalizaron en mitigar los riesgos derivados de los cambios normativos, principalmente en actualizaciones contractuales, pues la reforma estableció el contrato a término indefinido como la regla general y modificó las condiciones de la modalidad a término fijo, obligando a las empresas a revisar y adecuar todos sus modelos de vinculación”, explica, Alexander Grajales, gerente general de la firma que presta asesoría legal por modalidad prepagada.

Asimismo, la modificación en la jornada y recargos (el adelanto del inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p.m. y la elevación progresiva del recargo dominical y festivo hasta el 100 %) generó una urgente necesidad de actualizar los reglamentos internos de trabajo y las estructuras de costos.

En cuanto a las terminaciones laborales, los procesos disciplinarios se volvieron un punto crítico, ya que la norma exigió un proceso reglado (con pruebas y defensa) como requisito indispensable para aplicar despidos con justa causa, lo que disparó las consultas sobre la correcta gestión en un 42%. Finalmente, la atención también se centró en la adaptación de las nuevas modalidades como el teletrabajo híbrido, transnacional y temporal, y la formalización del auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte.

Adicionalmente, la reforma modificó sustancialmente la naturaleza del contrato de aprendizaje, elevándolo a la categoría de contrato laboral especial. El directivo de Grupo Soluciones Legales explica que este cambio, al otorgar al aprendiz la calidad de trabajador con derechos y prestaciones plenas, generó una alta demanda de asesoría jurídica para la correcta elaboración y formalización de los documentos de vinculación.

Con estas actualizaciones normativas y de cara a 2026, el reto para las empresas es anticiparse a la aplicación plena de estos cambios, fortalecer su planeación laboral y contar con asesoría jurídica especializada que les permita mitigar riesgos, optimizar costos y garantizar el cumplimiento regulatorio cada vez más exigente.