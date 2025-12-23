CANAL RCN
Estados Unidos toma contundente medida sobre excomisionado de la Unión Europea

Al excomisionado lo han cuestionado por las regulaciones tecnológicas.

Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia.

AFP

diciembre 23 de 2025
09:57 p. m.
En las últimas horas, el Departamento de Estado le negó la visa a un excomisionado de la Unión Europea y otros cuatro europeos. Los acusó de supuestamente coaccionar las redes sociales para censurar.

“Estos activistas radicales y oenegés instrumentalizadas han impulsado medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra compañías y representantes estadounidenses”, precisó la entidad.

¿Quién es el exfuncionario?

El excomisionado es Thierry Breton, quien estuvo en Mercado Interior e impulsó la regulación digital en el ‘viejo continente’. Durante su gestión, tuvo discusiones con el multimillonario y exfuncionario de la administración Trump, Elon Musk.

Para el Departamento de Estado, Breton fue la mente detrás de la Ley de Servicios Digitales, la cual puso a funcionar medidas que moderaban el contenido y la protección de datos en las principales redes sociales.

Los cuestionamientos también han estado en contra de estas acciones. Por ejemplo, los conservadores las han calificado como una censura contra el pensamiento de derecha en Europa.

Los otros afectados

A través de X, el excomisionado se pronunció: “¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?”. Hizo referencia a la cacería de brujas que promovió Joseph McCarthy en los años 50.

Un recordatorio: 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA (las medidas). A nuestros amigos estadounidenses: la censura no está dónde piensan.

También le negaron la visa a Imran Ahmed, quien es el fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital. Al igual que Breton, no contó con el cariño de Musk e incluso fue una de las voces más críticas cuando adquirió Twitter para rebautizarlo X.

Otras personas afectadas fueron Anna – Lena von Hodenberg, Josephine Ballon y Clare Melford. Los dos primeros hacen parte de HateAid y la última dirige Global Disinformation Index (GDI).

