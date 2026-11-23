Frente al Proyecto de Ley de Rescate Económico, existen líneas rojas inamovibles: la salud no es un lujo, el agro debe fortalecerse como motor del país y el recaudo tiene que empezar por combatir la evasión.

En medio del complejo panorama financiero que atraviesa Colombia, marcado por un déficit fiscal que para 2027 superará los 200 billones de pesos (9,4 % del PIB) y una deuda pública que rebasa los 1.300 billones, el debate legislativo exige soluciones responsables y humanas. Es importante respaldar lo que fortalezca las finanzas públicas con justicia social y ambiental, pero trazar líneas rojas infranqueables para proteger los derechos, el ahorro y la mesa de los hogares colombianos.

Uno hace cuentas en el mercado y ya no alcanza para lo básico; pensar en que le pongan más impuestos al café, a las frutas o a las verduras de la semana es quitarle el pan de la boca a nuestras familias

Expresa con angustia una madre cabeza de hogar de Yopal, reflejando el sentir de millones de ciudadanos que ven cómo cada peso pierde valor frente al costo de vida.

Sanear el hueco fiscal es urgente, pero, el costo del desequilibrio no puede recaer sobre la clase media, los trabajadores ni los territorios más vulnerables. Por esto, es de destacar la decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de ley el IVA del 19 % a alimentos esenciales de la canasta familiar como; el café, frutas, verduras, aceites, pastas, chocolates y quesos. No obstante, no se puede cantar victoria hasta que se haga efectiva la eliminación de este impuesto y quede expresamente consignada en el articulado. Esta defensa de la canasta básica es inseparable de la protección al agro nacional.

Si nos encarecen los fertilizantes, las semillas y el riego, producir comida en el campo se vuelve imposible; nosotros no pedimos que nos regalen nada, solo que nos dejen trabajar la tierra sin asfixiarnos con impuestos

Relata un pequeño agricultor, cuya voz resume la incertidumbre del sector rural. Por voces como estas es clave defender con firmeza que semillas, fertilizantes, maquinaria, riego y servicios agropecuarios conserven sus exclusiones y tratamientos tributarios favorables, sumado a un enfoque diferencial en zonas de frontera.

Salud y alivio para los trabajadores

El acceso digno a la salud continúa siendo una prioridad. Desde el Congreso advertimos con firmeza que la salud no es un lujo y que imponer un IVA del 19 % a la medicina prepagada y a los planes complementarios castigaría a la clase media y desincentivaría la protección de la salud. Aunque el Gobierno nacional finalmente acogió esta alerta y dio marcha atrás a dicha propuesta, se mantiene la vigilancia en el Legislativo para que esta eliminación quede en firme, insistiendo en que, en lugar de encarecer estos servicios, se debe garantizar una atención oportuna fortaleciendo la red pública, los medicamentos y los tratamientos efectivos.

El bolsillo de la clase trabajadora enfrenta una doble amenaza en el proyecto radicado, lo que exige una defensa frontal del ingreso laboral y del empleo formal. Por un lado, resulta inaceptable el incremento de cargas tributarias directas a los asalariados: la iniciativa pretende gravar con impuesto de renta a quienes ganan más de dos salarios mínimos legales y hoy están excluidos, además de reducir la renta exenta laboral a 630 UVT, limitar rentas exentas y deducciones, y eliminar la deducción de 72 UVT por dependiente. En la práctica, esto significa castigar el presupuesto de los hogares sin que exista una mayor capacidad contributiva.

Por otro lado, en materia de aportes y costos asociados al trabajo, es un grave error recortar la exoneración de aportes patronales de 10 a 2 SMLMV. Esa medida encarece la contratación formal, golpea directamente a las MiPymes e incentiva la informalidad, convirtiendo el ajuste fiscal en un verdadero impuesto al empleo. En contraste con esa presión sobre quienes menos ganan, el camino correcto es aplicar criterios de auténtica solidaridad: eliminar el tope de cotización a salud de 25 SMLMV para los ingresos más altos y establecer una contribución diferenciada al 5 % de las pensiones más altas del país.

El clamor de Casanare: vías terciarias, combustible y protección territorial

Para un departamento de vocación agropecuaria y energética como Casanare, el ajuste fiscal no puede frenar la productividad del llano ni encarecer la movilidad rural. Por ello, es vital mantener la destinación de tres de los cinco puntos de la sobretasa financiera para las vías terciarias, infraestructura clave para que los productores saquen sus cosechas, así como blindar las transferencias regionales frente a recortes discrecionales y fortalecer a las MiPymes en los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta. A esto se suma la urgencia de resolver el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles mediante fórmulas responsables que no descarguen golpes económicos sobre las regiones ni el transporte de carga.

Existen alternativas más justas que exprimir el bolsillo ciudadano. La DIAN tiene el potencial de recaudar más de 100 billones de pesos combatiendo la evasión, la elusión y la cartera morosa, cifra superior a la meta de esta reforma, lo cual debe complementarse con austeridad real en la burocracia central y una tributación progresiva donde aporten más los altos patrimonios, los ingresos superiores a 8.800 UVT y las pensiones más altas.

Al final, toda reforma económica se mide por su impacto en la vida real de la gente, no solo por sus cifras en el papel. Escuchar la angustia de quienes mercan con lo justo y de quienes labran la tierra en cada rincón del país debe ser la brújula del debate legislativo. Colombia necesita responsabilidad fiscal, sí, pero sobre todo exige sensatez: ajustar el Estado sin asfixiar al ciudadano, protegiendo el trabajo, la salud y el campo como pilares irrenunciables del bienestar nacional.