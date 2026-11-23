En pleno concierto en Bogotá, J Balvin hizo público un detalle que hasta entonces se había quedado detrás del escenario.

El cantante le agradeció a Reykon por un regalo que también recibieron Kapo, J Álvarez y otros invitados de sus dos presentaciones en la capital. Se trataba de un anillo personalizado de oro de 18 quilates, diseñado para la ocasión.

Reykon preparó las joyas como una forma de agradecerles a los artistas que aceptaron compartir escenario con él. Los conciertos 'No se te olvidó' se realizaron el 6 y 7 de noviembre de 2026 en El Corazón de Bogotá Arena, con boletería agotada en ambas fechas, según el comunicado de prensa.

¿Cómo hicieron los anillos que regaló Reykon?

El cantante paisa participó en el diseño de las piezas junto a Joyería Venezia. Según contó la joyería colombiana en sus redes sociales, el equipo tardó dos días en fabricar los anillos. Cada pieza se hizo en oro de 18 quilates y se decoró con piedras.

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Reykon también tuvo su propio anillo y lo lució durante la segunda noche de conciertos. El comunicado de su equipo de prensa dio a conocer los materiales y el tiempo de elaboración. El precio de las piezas quedó sin divulgar.

¿Qué artistas recibieron el regalo de Reykon?

Además de J Balvin, el detalle llegó a Kapo, J Álvarez, Golpe a Golpe, Nio García, Pasabordo, Hebert Vargas y Milo Bvgatti. Cada uno recibió una pieza personalizada como recuerdo de su participación en los conciertos.

El agradecimiento de J Balvin llevó al escenario una historia que todavía quedaba por contar. Según el equipo de prensa de Reykon, el cantante se refirió al regalo frente a más de 10.000 asistentes.

Después de las presentaciones, varios de los invitados mostraron sus anillos en redes sociales y compartieron sus propios mensajes de agradecimiento.