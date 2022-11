El dólar en los tiempos de emprendimiento

Si bien vivimos en un país que no está dolarizado, para el emprendimiento de alto impacto el precio del dólar tiene mucha incidencia en la aceleración del ecosistema o su desincentivación.

Emprender es una tarea ardua que requiere de mucho esfuerzo y dedicación, si a esto le sumamos la incidencia del precio de la moneda local, lo convertimos en una práctica de muy alto riesgo.

Hace tan solo unos meses veíamos un dólar rondando los 3.700 pesos y de repente pasamos a 5.000; aquí es donde el impacto tiene tres puntos de vista: Primero, para los afortunados que han recibido inversión en dólares, tienen gastos en pesos y también generan ingresos en moneda extranjera, este panorama puede parecer positivo, aunque del todo no lo es. Segundo, para los que recién esperan recibir inversiones en dólares, este panorama no es tan alentador, puesto que los inversionistas normalmente huyen de economías con tan rápida devaluación, así el valor del cambio favorezca en el rendimiento de las inversiones. Y, por último, donde está el 90% de los emprendedores, los que han recibido inversiones en moneda local, o no han recibido y generan en pesos colombianos sus ingresos, aquí sí que se pone feo el panorama.

Cabe resaltar que esta devaluación abrupta de la moneda trae consigo consecuencias como el incremento de los precios de los productos de consumo, que el salario no le alcance a los trabajadores para mantener su calidad de vida y que los precios de materias primas y servicios se eleven, lo que hace que emprender sea cada día una actividad de mayor riesgo en estas latitudes.

Entonces, ¿qué pasará con el emprendimiento en Colombia?

Los colombianos tenemos grandes ventajas: nuestra actitud y el perrenque que nos corre por las venas. Y a pesar de que el efecto dólar pueda sonar desalentador para muchos, esas ganas imparables de salir adelante pueden con todo.

Así que muy seguramente veremos nuevos proyectos exitosos saliendo adelante, con 26% más de dificultad, pero lo veremos.

Aquí la invitación es a hacer una reflexión frente a la forma responsable de desarrollar los negocios en tiempos de crisis y saber cuidar las inversiones para poder sobresalir en medio de un marco económico poco alentador.

Estar informados de los aspectos macroeconómicos es clave para tomar decisiones de alto impacto dentro del día a día de los negocios y lo más importante, seguir adelante a toda costa, conscientes de generar un verdadero cambio e impacto positivo a la sociedad.

Emprendedor es aquel que no se deja vencer por las adversidades y pone por encima de cualquier obstáculo su meta de impactar positivamente al mundo

Por: Andrés Tobón

Twitter: @AndresTobon1