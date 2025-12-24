¡Cambio relevante en el precio del dólar en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025, en Navidad! Así se cotizó

El precio del dólar tuvo una Tasa Representativa del Mercado de 3.759,48 pesos durante este 24 de diciembre de 2025, el día de la esperada Navidad.

De esa manera, no solo bajó 33.11 pesos respecto al día anterior (23 de diciembre de 2025), sino que alcanzó su nivel más bajo en más de dos semanas.

De acuerdo con el registro histórico, la divisa estadounidense no había tenido una Tasa Representativa del Mercado similar desde el pasado viernes 5 de diciembre de 2025, cuando abrió en 3.757,92 pesos.

Es así como el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares es de 3.690 pesos, mientras que la tarifa para que los vendan se está ubicando en 3.820 pesos.

Sin embargo, las tasas que se han identificado en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.730 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 para que se los vendan a los ciudadanos.

Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Medellín: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.800 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Precio del dólar en Colombia hoy 24 de diciembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, a diferencia del miércoles de la semana anterior (17 de diciembre de 2025), perdió 87.62 pesos, lo que equivale a una disminución del 2.28%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (24 de noviembre de 2025), el descenso fue de 49.29 pesos, que representan un 1.29%.

De igual manera, haciendo el comparativo con el precio que el dólar alcanzó en Colombia hace un año (24 de diciembre de 2024), el decrecimiento fue de 635.96 pesos.

Y, tomando como referencia el precio con el que el dólar inició el 2025, la disminución fue de 649.67 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

El dólar inició la semana por encima de los 3.800 pesos, pero ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos dos días.

Los cambios han sido los siguientes: