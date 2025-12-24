CANAL RCN
⁠Bukele defiende mega prisión a la que son deportados migrantes de los Estados Unidos y arremete contra Hillary Clinton

⁠La excandidata presidencial insiste en que el Cecot es un centro de torturas, utilizado por la administración Trump.

Foto: AFP

diciembre 24 de 2025
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió este martes (23 de diciembre) al asegurar que su gobierno está dispuesto a liberar a toda la población del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y trasladarla a otros países, si se demuestra que en esa cárcel se practica la tortura.

“Si están convencidos de que se está practicando la tortura en el CECOT, El Salvador está listo para cooperar plenamente”, escribió en redes sociales, añadiendo una cláusula: “La única condición es sencilla: deben ser todos”.

El mensaje, dirigido a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sugirió que la eventual liberación incluiría a “todos los líderes pandilleros y todos los denominados presos políticos”.

Clinton insiste en que el Cecot es un centro de torturas:

Bukele reaccionaba así a las críticas que Clinton había formulado el lunes, cuando calificó la prisión de máxima seguridad salvadoreña como “brutal”, en una publicación en redes sociales.

En su mensaje, Clinton invitó a conocer los testimonios de personas deportadas de los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. “¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña”, escribió.

El Cecot, promovido por Bukele como pieza central de su estrategia para erradicar a las pandillas, también ha sido foco de controversia en medios estadounidenses. La cadena CBS News había anunciado la emisión de una investigación sobre presuntos abusos en la prisión dentro de su programa “60 Minutes”, pero el reportaje fue retirado a última hora, generando acusaciones de censura e injerencia política.

La prisión, además, ha generado un debate legal en los Estados Unidos desde que la administración Trump envió a cientos de venezolanos y migrantes de otros países, en marzo, ignorando una orden judicial. Desde que Bukele se convirtió en presidente, 454 salvadoreños han muerto en prisión y, a su salida, algunos de los deportados denunciaron abusos de todo tipo, junto a organizaciones defensoras de los derechos humanos.

