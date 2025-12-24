El ARC Simón Bolívar celebra la Navidad fondeado en Valparaíso tras 19 días de navegación

Tras casi tres semanas en altamar, el buque científico ARC Simón Bolívar de la Armada Nacional llegó a su punto de fondeo frente a Valparaíso, Chile, en una fecha cargada de simbolismo para su tripulación: la Navidad.

Desde las primeras horas de este 24 de diciembre, la emoción de volver a ver tierra se apoderó de los llamados “leopardos marinos”, quienes culminaron con éxito una maniobra precisa y cuidadosa para quedar anclados a unos 800 metros del puerto chileno.

El arribo se produjo hacia las 6:00 de la mañana, hora local, cuando la embarcación ya navegaba en aguas chilenas, tras 19 días continuos de travesía. Con un clima fresco, cercano a los 14 grados centígrados, y el sol asomando sobre el Pacífico, la tripulación inició una jornada especial que mezcla protocolos navales con la celebración de la Nochebuena a bordo.

Este será un 24 de diciembre distinto para los hombres y mujeres del Simón Bolívar. Lejos de sus hogares, pero unidos como una sola familia, celebrarán la Navidad con novena, buñuelos y una cena especial que se viene preparando desde hace varios días, todo con la postal de Valparaíso como telón de fondo.

Mensajes desde casa que cruzan el océano

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió con las sorpresas preparadas para la tripulación. Desde Colombia, familiares enviaron mensajes navideños cargados de afecto y ánimo, especialmente para el comandante del buque, quien recibió saludos de su esposa, hijos y madre desde Cartagena. Las palabras, llenas de amor, lograron acortar la distancia y reforzar el espíritu de unidad a bordo.

Otros tripulantes también fueron sorprendidos con mensajes de sus seres queridos, recordándoles que, aunque la Navidad se viva lejos de casa, el apoyo y el orgullo de sus familias los acompañan en cada milla recorrida.

Durante el día continuarán estos homenajes, mientras la tripulación avanza con los preparativos de la celebración y cumple con las actividades operativas propias del fondeo. Además, una lancha con pilotos prácticos y autoridades chilenas llegó hasta el buque para adelantar reuniones de seguridad y coordinación, de cara al ingreso oficial al puerto de Valparaíso, previsto para el próximo viernes 26 de diciembre.

Así, el ARC Simón Bolívar vive una Navidad diferente, marcada por la emoción de volver a ver tierra, el calor de los mensajes familiares y el compromiso de una tripulación que, incluso en altamar, mantiene vivas las tradiciones. Buen viento y buena mar.