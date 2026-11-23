En los gobiernos de todo el mundo existen preguntas incómodas que a veces no son fáciles de responder, el Gobierno de Abelardo de la Espriella se enfrenta a una de ellas en estos momentos: si llegó al poder prometiendo reducir el tamaño del Estado, eliminar el gasto innecesario y no asfixiar a los contribuyentes, ¿por qué su principal apuesta para enfrentar la crisis fiscal termina dependiendo también de nuevos impuestos, cambios tributarios y más deuda?

Ahora bien, la pregunta no desconoce la gravedad del problema. Sería irresponsable hacerlo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió en junio que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría llegar al 61% del PIB en 2026 y que el déficit alcanzaría el 7,4%. Para cumplir la meta fiscal de 2027, estimó que se necesitaría un ajuste de 3,7 puntos del PIB. Las cuentas no cuadran y alguien tiene que hacerse cargo. El problema es que todavía no está suficientemente claro quién va a pagar cuánto.

El 29 de octubre, el Gobierno radicó su Ley de Rescate Económico, una iniciativa de 106 artículos que presentó como una respuesta necesaria para evitar que el deterioro fiscal siga comprometiendo la estabilidad del país. Hasta ahí, el diagnóstico puede compartirse. Lo que merece una discusión menos complaciente es la receta.

Durante la campaña, la austeridad fue una de las grandes promesas. Se habló de adelgazar el Estado, acabar con los excesos burocráticos y devolverles oxígeno a quienes producen y trabajan. Sin embargo, el proyecto original combinó medidas de reducción del gasto con modificaciones al IVA, al impuesto de renta y a las cotizaciones de seguridad social. La pregunta dejó de ser si Colombia necesita un ajuste y pasó a ser otra: ¿dónde quedó la austeridad que iba a evitarles más cargas a los ciudadanos?

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió que cerca del 70% del ajuste provendría de medidas de austeridad. Es una afirmación importante, pero necesita contexto. Al revisar las medidas de gasto identificadas para 2027 en el proyecto original, estas sumaban aproximadamente $12,4 billones, frente a un ajuste cercano a los $50 billones.

El Gobierno ha señalado que el cálculo de austeridad incluye otras actuaciones y un horizonte más amplio. Puede ser. Pero entonces hay que mostrar las cuentas completas: qué se recorta, cuánto se ahorra realmente y qué parte corresponde a optimizaciones, movimientos de liquidez o medidas que todavía no se traducen en una reducción efectiva del gasto.

Porque una cosa es anunciar que el Estado será más eficiente y otra muy distinta demostrarlo en el presupuesto.

También hay una contradicción política que no conviene esquivar. El proyecto original proponía reducir gradualmente la tarifa de renta empresarial del 35% al 31%, mientras ampliaba la tributación sobre determinados bienes y servicios y modificaba las cotizaciones de salud. La discusión no consiste en enfrentar a empresarios con trabajadores ni a empresas con familias.

Consiste en saber si el diseño tributario realmente estimulará la inversión y el empleo o si terminará trasladando una parte considerable del esfuerzo a quienes tienen menos margen para absorberlo.

El episodio del IVA a la canasta familiar hizo todavía más evidente esa tensión. El presidente anunció que esos productos quedarían excluidos de la propuesta y que tampoco se impondrían nuevas cargas al sector agropecuario. Es una decisión acertada si el propósito es proteger el consumo esencial. Pero hay algo que no puede resolverse únicamente con un anuncio: el recaudo que se esperaba obtener también desaparece. ¿De dónde saldrá ahora ese dinero? ¿Qué se va a recortar? ¿Qué otra fuente se utilizará? Proteger a las familias es necesario; explicar cómo se financiará esa protección también lo es.

Y el proyecto sigue moviéndose. Al 20 de noviembre estaban bajo revisión otros componentes tributarios, entre ellos los relacionados con agroinsumos, medicina prepagada, devolución del IVA y renta empresarial. Negociar y corregir una iniciativa no es una debilidad. De hecho, es parte del trabajo legislativo. Pero cada cambio tiene consecuencias sobre el recaudo y el balance fiscal. No se puede modificar la receta y pretender que el resultado siga siendo exactamente el mismo.

A esto se suma la discusión sobre un eventual crédito con el Fondo Monetario Internacional. Bloomberg reportó negociaciones por un monto que podría llegar a los US$15.000 millones; Reuters advirtió que la cifra definitiva podría ser menor y que no había una decisión inmediata.

Conviene no confundir esa negociación con un crédito aprobado: la visita del FMI entre el 3 y el 13 de noviembre correspondió a la Consulta del Artículo IV. Aun así, la posibilidad de acudir a financiación internacional abre preguntas que el país debe conocer antes de asumir nuevos compromisos: ¿cuánto costaría?, ¿bajo qué condiciones?, ¿qué obligaciones implicaría y cómo se evitaría que la deuda termine aplazando los ajustes que hoy no se quieren hacer?

No es una discusión menor. Si el Gobierno pide un esfuerzo a los ciudadanos, reduce o reorganiza el gasto y, además, contempla endeudarse por miles de millones de dólares, tiene que explicar qué resultado concreto espera conseguir con cada decisión. De lo contrario, corremos el riesgo de financiar el presente con impuestos y el futuro con deuda, sin resolver los problemas que nos trajeron hasta aquí.

El Congreso también tiene una responsabilidad. El Gobierno no cuenta con mayorías automáticas y necesita construir acuerdos. Las observaciones de distintas bancadas, incluidas las voces de En Marcha, no deberían despacharse como obstáculos políticos. Una reforma de esta magnitud no se fortalece porque se apruebe rápido, sino porque sus cifras resistan el debate y sus efectos puedan justificarse ante el país.

Y aquí está el punto que no debería perderse entre porcentajes, artículos y mesas técnicas: la factura fiscal no llega a todos por igual. Una familia que destina casi todo su ingreso a comer y pagar servicios no tiene la misma capacidad de respuesta que una empresa con margen para reorganizar sus costos. Un pequeño comerciante no puede absorber indefinidamente mayores cargas sin afectar sus precios, sus ventas o la posibilidad de contratar. Hablar de sostenibilidad también implica preguntarse qué pasa con ellos.

Nadie está pidiendo que se ignore la crisis ni que se renuncie a tomar decisiones difíciles. Pero la austeridad no puede ser solamente una promesa de campaña, ni la responsabilidad fiscal una explicación que aparece cada vez que se necesita recaudar más. Si el Estado tiene que ajustarse, el país necesita ver ese ajuste. Si hay que crear nuevas fuentes de ingresos, hay que justificar por qué son necesarias y quiénes asumirán su costo. Y si vamos a endeudarnos, debemos saber para qué y con qué garantías.

Un rescate económico no puede medirse únicamente por los billones que consiga recaudar ni por los indicadores que logre corregir. También debe medirse por la confianza que sea capaz de recuperar. Y esa confianza no se exige: se gana.

Colombia necesita ordenar sus cuentas. Pero los ciudadanos también necesitan saber que esta vez el sacrificio no volverá a recaer, como tantas veces, sobre los mismos.