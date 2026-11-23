La Altillanura ocupa desde hace años un lugar importante en la discusión sobre el futuro productivo del país. Su potencial está identificado y hoy existe nuevamente una oportunidad para convertirlo en una estrategia de desarrollo de largo plazo. El desafío está en construir las condiciones que hagan rentable, financiable y sostenible la inversión.

Desde una perspectiva financiera, la región debe pensarse como un sistema de riesgos y retornos. Una vía reduce costos de entrada y salida, amplía mercados y puede mejorar la rentabilidad de múltiples proyectos al mismo tiempo. La seguridad jurídica sobre la tierra permite comprometer capital con horizontes largos. La investigación y la tecnología adaptadas a los suelos, al clima y a los sistemas productivos de la región reducen incertidumbre y elevan la productividad esperada. Cada una de estas capacidades modifica la viabilidad financiera de las inversiones.

Por eso, el desarrollo de la Altillanura requiere coordinación. Infraestructura, tierra, investigación, tecnología, financiamiento y mercados deben avanzar alrededor de una misma estrategia territorial. La inversión pública puede reducir restricciones que hoy frenan proyectos privados y crear condiciones para que el capital encuentre oportunidades con mejores perfiles de riesgo y retorno.

Esa coordinación también exige definir quién financia qué. Las vías, parte de la infraestructura fluvial, la formalización y buena parte de la investigación tienen características que justifican inversión pública, esquemas territoriales o alianzas. La adecuación de suelos, la maquinaria, la infraestructura predial y otros activos productivos pueden apoyarse en crédito agropecuario de largo plazo. Los proyectos agroindustriales de mayor escala pueden recurrir a crédito empresarial, financiación de proyectos y capital privado. Finagro, el FAG, los seguros y los organismos multilaterales pueden contribuir a reducir y distribuir riesgos específicos.

La investigación merece un lugar central. La experiencia de Brasil muestra el valor de desarrollar tecnología para las condiciones propias del territorio. La Altillanura requiere investigación continua en suelos, variedades, manejo hídrico y sistemas productivos, acompañada de mecanismos que permitan llevar ese conocimiento a los productores y a las empresas que invertirán en la región.

Esta visión también cambia la forma de evaluar los resultados. El capital movilizado es un punto de partida. La transformación se observa en la capacidad productiva que queda instalada, la productividad alcanzada, la reducción de costos y riesgos, la inversión privada que logra atraerse y la posibilidad de que productores de distintos tamaños participen en nuevas cadenas y actividades.

La Altillanura puede convertirse en una gran apuesta productiva para Colombia si el país logra alinear infraestructura, conocimiento, seguridad jurídica y financiamiento alrededor de proyectos económicamente viables. Allí está la oportunidad: construir un territorio donde invertir sea cada vez más atractivo, donde los riesgos puedan gestionarse mejor y donde la nueva capacidad productiva permanezca en el tiempo.