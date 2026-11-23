Tembló nuevamente en Colombia hoy 23 de noviembre de 2026: atento al reporte
¿Cuál ha sido la magnitud más considerable de este 23 de noviembre? Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
12:27 p. m.
Este 23 de noviembre de 2026 se han presentado al menos 10 temblores en el país.
Así lo ha confirmado el Servicio Geológico Colombiano en su página web oficial. ¿Dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se presentó en Colombia hoy 23 de noviembre de 2026
- 12:01 a.m.
Epicentro: Ituango, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 30 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Ituango (Antioquia), a 21 de Peque (Antioquia) y a 35 de Toledo (Antioquia).
Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 23 de noviembre de 2026
- 12:13 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios más cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).
- 1:03 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 125 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).
- 1:29 a.m.
Epicentro: Aratoca, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Aratoca (Santander) y a 8 de Los Santos (Santander).
- 2:53 a.m.
Epicentro: Curití, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Curití (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).
- 3:32 a.m.
Epicentro: Aratoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 7 de Los Santos (Santander) y a 7 de Aratoca (Santander).
- 10:08 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 14 de Los Santos (Santander).
- 10:18 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 17 de Uramita (Antioquia) y a 23 de Frontino (Antioquia).
- 11:32 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 16 de Dabeiba (Antioquia) y a 17 de Frontino (Antioquia).
- 11:36 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 24 de Mutatá (Antioquia) y a 24 de Uramita (Antioquia).
- 12:30 p.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 11 de Dabeiba (Antioquia) y a 19 de Frontino (Antioquia).