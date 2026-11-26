La presentadora Milena López compartió una nueva actualización sobre el estado de salud de su amiga Adriana Betancur, quien permanece hospitalizada en Bogotá. Aunque la reciente cirugía de emergencia tuvo un resultado favorable, su condición continúa siendo delicada y sus allegados pidieron seguir acompañándola con oraciones.

A través de sus historias de Instagram, Milena López expresó su agradecimiento a las personas que respondieron al llamado para donar sangre y ayudar a la expresentadora del programa 'Muy buenos días'.

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La situación de Betancur ha generado preocupación entre sus seguidores, familiares y antiguos compañeros de televisión, quienes han estado pendientes de las novedades sobre su evolución.

¿Qué dijo Milena López sobre la salud de Adriana Betancur?

En su publicación, López explicó que su amiga presentó una nueva complicación médica que hizo necesaria una intervención quirúrgica de urgencia el lunes 23 de noviembre.

Aunque el procedimiento salió bien, la presentadora aclaró que Adriana todavía atraviesa un momento complejo.

“Hace dos días, nuestra querida amiga Adri presentó una complicación que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Aunque la cirugía salió bien, su estado de salud continúa siendo muy delicado”, expresó.

También aprovechó el mensaje para reconocer la solidaridad de quienes acudieron a donar sangre después de que familiares y amigos difundieran la solicitud de unidades de tipo O negativo.

“Nuestro más profundo agradecimiento y una bendición especial para cada uno de ustedes por este invaluable gesto de amor y solidaridad”, agregó.

La presentadora pidió mantener las oraciones y los mensajes de apoyo mientras su amiga continúa bajo atención médica.

Adriana Betancur permanece hospitalizada

Adriana Betancur permanece internada en la Clínica Palermo, en Bogotá, desde el 8 de noviembre. Su hospitalización se produjo después de presentar un fuerte dolor abdominal que, según explicó su familia, estaba relacionado con un cuadro de peritonitis y complicaciones de su enfermedad renal.

La comunicadora fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica en 2011 y recibió un trasplante de riñón en 2014. Sin embargo, en 2019 su organismo rechazó el órgano y desde entonces ha necesitado tratamientos de diálisis mientras espera la posibilidad de un nuevo trasplante.

En medio de esta situación, sus familiares y amigos han compartido diferentes actualizaciones sobre su evolución y han solicitado apoyo para atender sus necesidades médicas.

Por ahora, el estado de salud de la presentadora sigue siendo delicado. Sus seres queridos mantienen la esperanza de que responda favorablemente a los tratamientos, mientras sus seguidores continúan pendientes de nuevos reportes.