El ambiente en la Selección de Portugal atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Tras el sorpresivo retiro internacional de Cristiano Ronaldo —quien cerró una mítica etapa de 23 años con 146 goles en su historial— y la dolorosa goleada sufrida por 1-4 frente a Dinamarca en la UEFA Nations League, la polémica estalló fuera de las canchas.

Esta vez, el protagonista fue el seleccionador Jorge Jesus, quien rompió el silencio ante los dardos lanzados por Dolores Aveiro, madre del astro portugués.

El detonante del conflicto ocurrió luego de que el combinado luso organizara un homenaje visual a 'CR7' en el minuto 7 del compromiso ante los daneses, aprovechando su icónico dorsal. Sin embargo, el gesto no cayó nada bien en el entorno familiar del exjugador del Real Madrid y Manchester United.

¿Por qué estalló Dolores Aveiro contra Portugal y el vestuario de su hijo?

Desde el Estadio José Alvalade —casa del Sporting de Portugal, club donde se formó el delantero—, Dolores Aveiro arremetió sin filtros contra la Federación Portuguesa de Fútbol y los excompañeros de selección de su hijo. La madre del atacante aseguró que el tributo careció de sinceridad al realizarse sin la presencia del futbolista.

“A mi hijo lo engañaron y todavía estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia. Nuestro homenaje tendrá lugar aquí, en el Sporting, donde sí lo valoran. En la selección no fue respetado, ni siquiera por sus propios compañeros”, sentenció Aveiro ante los medios.

Por si fuera poco, la madre de Cristiano Ronaldo confesó que celebró el revés deportivo del equipo de Jorge Jesus en la Liga de Naciones: “Fue una derrota bien merecida. Me alegré”, afirmó, avivando aún más la crisis interna tras la salida del máximo goleador histórico a nivel de selecciones.

La insólita frase de Jorge Jesus en respuesta a la mamá de CR7

Ante el revuelo mediático generado en territorio luso, Jorge Jesus compareció en rueda de prensa en la previa del duelo frente a Gales. Lejos de entrar en una guerra verbal directa, el experimentado estratega de 72 años sorprendió a los periodistas con una pregunta irónica que rápidamente se volvió viral:

“¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? ¿Acaso ella es también mi madre?”, soltó el técnico en la sala de prensa.

No obstante, tras el impacto inicial de su frase, el entrenador adoptó una postura conciliadora y evitó cuestionar el rol protector de Dolores Aveiro: “Es una señora a la que respeto mucho. Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, y siempre va a defender a sus hijos hasta el final. Sé que no lo tuvo fácil para criarlos y entiendo perfectamente sus declaraciones”, explicó.