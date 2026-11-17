La emblemática planta de producción de galletas y confitería, Comestibles La Rosa, con una de sus sedes en DosQuebradas, anunció el cierre de sus operaciones debido a los graves daños estructurales provocados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La compañía ofrecerá un plan de retiro voluntario con beneficios extralegales para sus colaboradores.

Tras más de siete décadas de actividad ininterrumpida en la región, la compañía anunció la suspensión definitiva de sus líneas de manufactura debido a las severas afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

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Razones del cierre de la fábrica de Comestibles La Rosa

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la empresa, el movimiento telúrico comprometió de manera crítica la infraestructura física, los equipos y las líneas de producción, impidiendo garantizar condiciones seguras para el personal.

Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de Comestibles La Rosa, explicó que el terremoto redujo en un 70 % la capacidad instalada de la factoría, dejándola operando apenas al 30 % durante los últimos meses. Tras las evaluaciones técnicas realizadas por la aseguradora, se determinó que las edificaciones presentan daños irreparables y la estructura deberá ser demolida, lo que hace inviable la continuidad productiva en este punto.

A esta emergencia se sumaba un panorama comercial retador previo al sismo, marcado por una alta competencia en el segmento de alimentos y confitería que mantenía la planta utilizando alrededor del 50 % de su capacidad en los últimos años.

¿Qué pasará con sus trabajadores?

El impacto en los trabajadores y el plan de retiro voluntario

Uno de los puntos centrales del anuncio gira en torno al futuro del talento humano. Desde el día de la emergencia en agosto, la compañía mantuvo activo al 60 % de la plantilla laboral, otorgó permisos remunerados, anticipó vacaciones colectivas y brindó auxilios económicos junto con acompañamiento psicosocial a los empleados y sus familias.

Ante la imposibilidad de retomar las labores industriales, la empresa informó que implementará un esquema de retiro voluntario. Según directivos de la firma, este paquete contempla incentivos y compensaciones económicas superiores a las exigidas por la legislación laboral colombiana y por la convención colectiva de trabajo vigente.