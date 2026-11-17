La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) identificó 1.185 fuentes fijas de contaminación atmosférica en su territorio, un incremento del 32 % frente a las 900 registradas en 2024. El resultado hace parte de la actualización del inventario de emisiones presentado por la entidad en el marco del Día Internacional del Aire Puro, que busca establecer cuáles son las actividades económicas y las zonas que generan mayores emisiones contaminantes.

El balance también permitió identificar que el centro y el occidente de la Sabana de Bogotá, junto con Soacha, concentran el 67 % de las empresas y fuentes fijas incluidas en el inventario más reciente, según explicó Carlos Eduardo Rodríguez, director técnico, científico y de modelamiento ambiental de la CAR.

¿Qué actividades generan más contaminación del aire?

De acuerdo con los resultados de la corporación, la fabricación de productos de cerámica y arcilla representa el 46 % de las fuentes fijas puntuales identificadas, con 548 registros. Por su parte, la producción de alimentos y bebidas reúne 221 fuentes, equivalentes al 19 %.

En conjunto, estas dos actividades económicas concentran cerca del 65 % de las fuentes identificadas por la autoridad ambiental, lo que permite reconocer los sectores productivos que tienen una participación importante dentro del inventario de emisiones atmosféricas.

Otro de los aspectos analizados corresponde a los procesos industriales. La CAR encontró que el 68 % de las fuentes fijas, equivalente a 810 registros, está relacionado con procesos de combustión. El 32 % restante, es decir, 374 fuentes, corresponde a actividades que no utilizan combustión en sus procesos.

En cuanto a los combustibles empleados, aquellos de composición gaseosa representan el 38 % del inventario, con 446 fuentes registradas en 2025. Los combustibles sólidos, por su parte, alcanzan el 34 %, con 402 fuentes identificadas.

Un dato destacado por la entidad es que el 81 % del material particulado emitido se atribuye al uso de combustibles sólidos, principalmente carbón.

¿Cómo identificó la CAR las fuentes contaminantes?

Para actualizar el inventario, los profesionales de la corporación utilizaron la metodología conocida como Bottom-Up, un procedimiento que permite identificar, clasificar y estimar las emisiones desde su origen.

Este trabajo incluyó visitas a las fuentes, consultas de expedientes y mediciones directas en chimeneas. Con estos mecanismos, la autoridad ambiental recopiló información para diferenciar las emisiones según su procedencia y actividad, entre ellas las industriales, domésticas, móviles y fijas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.