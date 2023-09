Financiación y educación inclusiva, los grandes retos de la Ley Estatutaria de Educación en Colombia

En Colombia, 6 de cada 10 jóvenes no pueden ingresar a la universidad debido a factores como la falta de recursos económicos para costear los estudios superiores, la poca o nula orientación profesional ofrecida por los colegios en la educación básica o media y la desinformación, esto según un informe elaborado por el Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana. Este es un terrible panorama, puesto que implica que muchos colombianos no puedan desarrollar sus habilidades y proyectos de vida porque no cuentan con oportunidades para hacerlo.

En ese sentido, hace unos días, el Ministerio de Educación Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Estatutaria, la cual define la educación como un derecho en todos sus niveles, desde la inicial hasta la educación básica, media y superior. Esta propuesta busca, además, garantizar el acceso universal a la educación, es decir, que todas las personas puedan hacer parte del sistema educativo.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones para las universidades, especialmente las no oficiales -o mal llamadas privadas- es la limitación de la oferta y la financiación del sistema educativo. Ante esto, es necesario que el Estado no solo garantice el acceso a la educación pública, sino también el buscar estrategias para apoyar a las universidades privadas para que estas puedan seguir ofreciendo oportunidades de acceso para todos.

Por lo tanto, es necesario que la Ley proteja el sistema mixto para que se garantice que los jóvenes tengan acceso a las oportunidades y así lograr un estándar de sistema moderno, incluyente y equitativo que dé respuesta efectiva a los grandes desafíos del territorio bajo una premisa de educación de calidad.

Además, otro aspecto de importancia, es la cobertura y la mejora en la calidad de la educación, pues se deben focalizar los esfuerzos gubernamentales en el fortalecimiento de las instituciones, a partir de un trabajo juicioso en la vigilancia y el control. De igual manera, buscar soluciones y mecanismos de ayuda para financiar a los estudiantes, bien sea a través de programas o estrategias orientadas a que cada persona pueda acceder al sistema, ya sea en instituciones privadas, públicas o mixtas, teniendo en cuenta su contexto y particularidades.

Finalmente, el principal reto para que esta ley tenga éxito es garantizar los recursos necesarios para poder financiar el sistema y cumplir con la promesa de brindar acceso a todas las personas a una educación de calidad y, por lo tanto, resulta fundamental, reforzar y seguir analizando algunos puntos que se plantean. Para esto, se debe contar con todas las instituciones y actores del sistema, lejos de su naturaleza, centrando en el debate sobre ejes como la calidad, la pertinencia, la cobertura y la diversificación de la oferta educativa en Colombia a partir del trabajo asociativo.

Rector de la Universidad de América.

@F_UAMERICA