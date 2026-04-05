La ley de la trazabilidad de la carne: una oportunidad para proteger la Amazonía

Por años, en Colombia hemos convivido con una paradoja incómoda; mientras hablamos de proteger la Amazonía, seguimos consumiendo, sin saberlo, productos que pueden estar vinculados a su destrucción.

La aprobación del Proyecto de Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación marca un punto de inflexión. Saber es Proteger la Amazonía. No solo porque reconoce un derecho básico, saber de dónde viene lo que comemos, sino porque plantea algo mucho más profundo: la posibilidad de transformar uno de los sectores más importantes del país sin seguir destruyendo el bosque más valioso que tenemos.

La carne que llega a las ciudades no sabemos si proviene de una finca legal o de un terreno que hace poco era selva. No porque los ciudadanos no quieran saber, sino porque la información no existe o no es accesible. Hoy, menos del 1% de los datos oficiales permite rastrear si el ganado pasó por zonas deforestadas. Y mientras tanto, la realidad avanza: más del 60% de la deforestación del país ocurre en la Amazonía, y más del 50% está asociada a la expansión de la frontera ganadera.

Pero esta ley viene a cambiar las reglas del juego. Por primera vez, Colombia tiene la posibilidad de conectar sistemas que hoy funcionan como islas: registros sanitarios, mapas de deforestación, catastro y propiedad. En otras palabras, pasar de un modelo basado en la opacidad a uno basado en datos. De la promesa a la evidencia.

Y esto no es un detalle técnico, es una transformación estructural. Porque cuando el origen de la carne se puede rastrear, pasan tres cosas fundamentales: se protege el bosque, se fortalece la institucionalidad y se premia al productor que hace las cosas bien. Aquí es donde el debate debe cambiar. Esta no es una ley contra la ganadería, por el contrario, es una oportunidad histórica para modernizarla.

Porque hoy, sin trazabilidad, todos pierden: el consumidor, que no puede elegir; el Estado, que no puede controlar; y el productor responsable, que no puede demostrar su compromiso.

La ley corrige eso. Introduce herramientas clave como la identificación individual del ganado en zonas críticas, la debida diligencia obligatoria para frigoríficos y exportadores, y la creación de un sello que permita al ciudadano tomar decisiones informadas en el punto de compra. Pero quizás lo más importante es lo que representa: un cambio de lógica: Pasar de un sistema donde la deforestación se esconde en la cadena productiva, a uno donde no tiene dónde ocultarse.

Cada árbol que cae en la Amazonía afecta el ciclo del agua que llega a nuestras ciudades. Impacta la agricultura, encarece los alimentos y profundiza las sequías. Defender la selva no es una causa abstracta: es una decisión que incide directamente en la vida cotidiana de millones de colombianos.

Hoy, el país dio un paso importante. Pero no es suficiente. Sin duda, falta la conciliación entre Cámara de Representantes y Senado, la sanción presidencial y, sobre todo, una implementación real, con recursos y voluntad política. Colombia tiene todo para liderar este cambio en la región. Tiene los sistemas, tiene el conocimiento y tiene el territorio.

La Amazonía y la ciudadanía colombiana llevan demasiado tiempo esperando que la transparencia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad. Esta ley tiene el potencial de ser una herramienta clave para frenar la deforestación y proteger uno de los ecosistemas más vitales del planeta. Ahora, lo que está en juego es que ese potencial no se diluya. Seguiremos de cerca la implementación de esta ley y animamos a la ciudadanía a ser veedores de su cumplimiento, para que la carne que consumimos, sea efectivamente libre de deforestación.