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Opinión

El cambio fue el saqueo

Hoy, ese relato se desmoronó entre escándalos, denuncias e investigaciones que evidencian corrupción y derroche en las más altas esferas del gobierno.

Josías Fiesco
mayo 02 de 2026
08:00 a. m.
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El llamado “cambio” prometía corregir los vicios de la política tradicional. Hoy, ese relato se desmoronó entre escándalos, denuncias e investigaciones que evidencian corrupción y derroche en las más altas esferas del gobierno. Casos como los de la Unidad de Gestión del Riesgo, junto con procesos que han involucrado a exfuncionarios de alto nivel —incluidos exministros y directivos como Olmedo López— han erosionado la confianza pública y alimentado una sensación de desgaste institucional.

Mientras tanto, el contraste con la realidad social resulta difícil de ignorar. Estudiantes que dependen del Icetex denuncian apoyos insuficientes; sectores como el deporte y la ciencia han sufrido recortes significativos en sus presupuestos, lo que compromete oportunidades para jóvenes y el desarrollo del país. La promesa de inversión social parece diluirse frente a prioridades que muchos consideran equivocadas.

En materia de seguridad, la política de “Paz Total” ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Críticos sostienen que ha debilitado el control territorial del Estado y generado condiciones de riesgo. Incluso hechos graves, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay —según diversas versiones ocurrido en medio de solicitudes de protección— han intensificado el debate sobre las garantías de seguridad, mientras algunos líderes armados reciben trato de interlocutores.

A esto se suma la polémica por decisiones económicas recientes, como el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones mediante decreto, en un momento políticamente sensible. Para muchos, esto confirma temores de intervención sobre el ahorro privado.

El balance, además, se agrava con cuestionamientos por gastos en viajes internacionales y expansión diplomática de dudosa utilidad. La narrativa del cambio pierde fuerza. El tiempo se agota, y el veredicto final no estará en los discursos, sino en las urnas.

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