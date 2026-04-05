Oficial de Policía encontrada muerta en Providencia habría sido víctima de acoso laboral

Un trágico hecho que enluta a la Policía ocurrió en San Andrés. Una uniformada fue encontrada muerta en la estación de Providencia.

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Esta mujer identificada como Jenyfer Alexandra Marciales Londoño era la subteniente de la estación. La información preliminar apunta a que le habrían disparado.

Oficial fue encontrada muerta en la estación

La muerte en extrañas circunstancias ha generado múltiples interrogantes, especialmente después de que su hermana, Leidy Marciales, denunciara públicamente que la oficial era víctima de acoso laboral y violencia de género por parte de un superior.

En diálogo con La FM, Marciales reveló los vejámenes a los que habría sido sometida: “Hasta las personas se habían dado cuenta. Antes de que nosotros (la familia) habláramos, ya habían comentado en redes sociales de personas en la comunidad de San Andrés que habían notado malos tratos, que no hablaban bien y que la autoridad de ella no estaba siendo respetada”.

Su hermana agregó que las supuestas conductas del superior no solo afectaban la dignidad profesional, sino que generaban un ambiente que minaba su autoridad frente a otros uniformados.

Habría sido víctima de violencia de género también

“Eso también hizo que algunos subalternos no quisieran seguir esa línea de mando respetuosa”, explicó al mencionar que existía un componente de violencia de género.

Un elemento crucial del caso es que la subteniente había iniciado un proceso formal dentro de la institución. Recopiló pruebas, buscó asesoría legal y contaba con representación de un abogado.

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“Cuando ella reportó, empezaron a hacer una ruta, que es el protocolo que ellos hacen, pero hasta ahora no dieron una respuesta”, denunció su hermana. La familia entonces cuestiona la poca celeridad que tuvo el proceso.

Marciales aseguró que la hipótesis de suicidio se descarta, debido a que la uniformada tenía planes a futuro, como lo era viajar a Barranquilla en junio para un baby shower y disfrutar de sus vacaciones.