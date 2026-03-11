Convertir la historia productiva en crédito

Pueden trabajar una tierra que no está a su nombre, tener pocos activos para ofrecer como respaldo y llevar años produciendo sin estados financieros formales. Durante ese mismo tiempo han construido algo valioso: un historial productivo y comercial.

Quien les vende insumos conoce sus ciclos de compra y su disciplina de pago. Una cooperativa sabe cuánto producen y cómo cumplen sus compromisos. Un comprador conoce volúmenes, calidad y comportamiento a lo largo del tiempo. Esa información permite conocer mejor al productor y puede reducir la incertidumbre que hoy encarece o limita su acceso al crédito.

La propuesta planteada por el ministro de Agricultura de utilizar integradores dentro de la arquitectura de financiamiento rural abre una oportunidad importante. Empresas compradoras, cooperativas, casas de agroinsumos y otros actores de la cadena pueden acercar al productor al sistema financiero, aportar información para evaluar mejor su riesgo y reducir los costos de llegar a actividades y territorios donde la información financiera es escasa.

Al aterrizar esta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, el diseño debería procurar que cada ciclo financiado construya también una trayectoria financiera para el productor. Si un agricultor trabaja durante cinco años con una empresa, cumple sus entregas, paga sus obligaciones y mantiene un buen desempeño productivo, al final existe información que habla de su capacidad para producir y cumplir. Esa información puede convertirse en un activo que lo acompañe.

Para lograrlo, la identidad del productor debe permanecer visible dentro de las operaciones agregadas y la información generada debería poder ser utilizada, con su autorización y bajo las reglas de protección de datos, por diferentes entidades financieras. Una relación productiva exitosa puede convertirse así en reputación financiera.

La posibilidad de llevar ese historial a otros financiadores fortalece la competencia. Un productor que puede demostrar su comportamiento tiene más opciones para buscar crédito, comparar condiciones y escoger con quién trabajar. El integrador mantiene un papel valioso: conoce al productor, facilita la coordinación, aporta información y puede ayudar a reducir riesgos comerciales. A la vez, el productor gana capacidad para relacionarse con un sistema financiero más amplio.

Este punto requiere especial cuidado cuando una misma empresa concentra la información sobre el productor, participa en su financiamiento y compra su producción. La política pública debe preservar alternativas. La portabilidad de la información y la construcción de un historial propio ayudan a que el productor mantenga capacidad de decisión y amplíe con el tiempo sus relaciones financieras y comerciales.

La inclusión financiera rural puede construirse a partir de algo que muchos productores ya tienen: años de producción, ventas y cumplimiento. El desafío es transformar esa experiencia en información verificable y útil para el sistema financiero.

Los integradores pueden ser una puerta de entrada. Después de varios ciclos, el productor debería contar con una trayectoria que le permita acceder a distintas fuentes de financiación y negociar desde una posición más sólida. Allí está una oportunidad de esta nueva arquitectura: convertir la información que hoy existe dentro de las cadenas en un activo del productor y en una herramienta de inclusión financiera.