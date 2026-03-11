Reconocida cadena de restaurantes cerró todas sus sedes: esta fue la razón

La industria de la comida rápida internacional ha sacudido los mercados comerciales tras confirmarse un movimiento estratégico de gran envergadura. La reconocida cadena KFC (Kentucky Fried Chicken) tomó la decisión definitiva de bajar la persiana y cerrar todos sus establecimientos en un territorio clave del Caribe: Puerto Rico.

La noticia, que ha generado gran impacto económico y desconcierto entre los consumidores habituales, se produce tras la finalización del contrato con el socio operador que manejaba la franquicia local en la isla.

De acuerdo con los reportes oficiales y la información divulgada sobre el cese de operaciones, la medida responde a la culminación de la relación comercial entre la corporación matriz y Encanto Restaurants, la empresa que hasta el momento operaba la red de locales de la marca de pollo frito en territorio puertorriqueño.

"Desafortunadamente, Encanto no puede seguir operando de una manera que responda a nuestros estándares de calidad", lamentó KFC Puerto Rico en un comunicado publicado en las redes sociales.

Esta ruptura contractual no solo afectó a KFC, sino que también repercutió de manera directa sobre otras marcas hermanas del sector de comida rápida como Taco Bell, las cuales compartían la misma administración de franquicia en la región caribeña.

La salida repentina de estos establecimientos deja un vacío importante en el mercado de consumo masivo de la isla, afectando tanto la dinámica comercial de los centros de influencia donde operaban como la estabilidad laboral de decenas de trabajadores que hacían parte de la cadena de suministro y atención al cliente en los diferentes puntos de venta.

¿Qué pasará con sus empleados y sedes?

A pesar de la incertidumbre generada entre los comensales y los analistas del sector económico, desde la compañía matriz se ha querido enviar un mensaje de cautela, dejando abierta la puerta a un eventual retorno corporativo.

Representantes de la marca indicaron que ya se encuentran adelantando gestiones y evaluando alternativas para encontrar un nuevo socio estratégico o franquiciado maestro que posea la capacidad logística, financiera y operativa para relanzar la marca en el territorio.

No obstante, las directivas recalcaron que, hasta que no se concrete un nuevo acuerdo comercial y se reorganicen los procesos de apertura, los restaurantes permanecerán cerrados de manera indefinida.

La compañía aprovechó la coyuntura para expresar su profundo agradecimiento a los consumidores puertorriqueños por la fidelidad demostrada durante todos estos años de operación continua, reiterando que el mercado del Caribe sigue siendo un punto de interés estratégico dentro de su visión de expansión global, siempre y cuando se den las condiciones idóneas de asociatividad.