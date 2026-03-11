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En Transmilenio el 36% de las cámaras no funcionan como deberían: son más de 600

Aunque el contrato para su mantenimiento ya fue adjudicado, no es claro cuándo inicia.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 03 de 2026
11:56 a. m.
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A pesar de que en 2026 se han registrado 9.498 casos de hurto a personas y 164 casos de lesiones personales en portales y estaciones del sistema Transmilenio, el 36,6% de las cámaras de seguridad instaladas en el sistema no funcionan como deberían.

Así lo advirtió la concejal Diana Diago, tras recibir respuesta a un derecho de petición que extendió a la empresa de transporte masivo, en medio de lo que ella califica como “una grave crisis de seguridad”.

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617 de 1.688 cámaras no funcionan como deberían ¿Por qué?

Según cifras oficiales de Transmilenio, hay 1.688 cámaras instaladas en portales y estaciones, de las cuales, 449 están fuera de servicio y 168 funcionan de manera parcial o con fallas.

Además, Diago advirtió en su informe que, en el derecho de petición presentado a Transmilenio, la empresa reconoció que “no cuentan con un protocolo para el mantenimiento de las cámaras”.

A pesar de que “la empresa conoce los puntos de mayor incidencia delictiva de cada estación y es urgente que estos se prioricen” la respuesta oficial fue: “Las intervenciones se gestionan teniendo en cuenta el orden de los reportes, la programación de las actividades y las condiciones técnicas”.

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No es clara la fecha de inicio del contrato para el mantenimiento de las cámaras:

La concejal advirtió también que no hay claridad sobre la fecha de inicio del contrato para el mantenimiento de las cámaras de seguridad al interior del sistema, firmado con la compañía Security Video Equipment S.A.S por 517 millones de pesos.

El derecho de petición precisa que “a la fecha el contrato se encuentra en etapa de perfeccionamiento y legalización, por lo que aún no se ha suscrito el acta de inicio”.

“Es preocupante”, según Diago, “que las cámaras hoy no estén funcionando y que no exista una fecha clara para instalarlas. Las obras del Metro no deben ser excusa para dejar desprotegidos a los usuarios de TransMilenio”.

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