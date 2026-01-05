Burger Master 2026: estos son todos los restaurantes ganadores en Colombia tras votaciones

El Burger Master 2026 reveló oficialmente el listado completo de restaurantes ganadores en Colombia, tras una competencia que volvió a movilizar a miles de comensales en todo el país.

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¿Cuáles son todos los ganadores del Burger Master 2026 en Colombia?

El listado completo de ganadores del Burger Master 2026 incluye restaurantes en Bogotá, Cundinamarca y múltiples regiones del país:

Bogotá:

Godo Facts Food, Bícono, El Chori Charrúa, Camacho’s, Pigasus.

Mención especial: Ovejo.

Cundinamarca y alrededores:

Cajicá: Oveja Negra

Chía: La Oveja y el Lobo

Zipaquirá: Vulgar Bistró

Tenjo: The Club

Villeta: Dulcinea Bar y Josper

Mosquera: The Family House

Fusagasugá: B de Burger

Madrid: Pepes Burger

Ubaté: Bandido Burger Bar

Choachí: La Cocina de V

Tabio: Ruta 77

Funza: Burger House

Cota: El Establo

Ubaque: Lipari Rooftop

Medellín:

Bunker Burger, LF Burger, Bramante, Chum Burgers, Animal Cocina

Mención especial: Masfinca

Antioquia (otros municipios):

Envigado: Rib Eye Parrilla & Bar

Sabaneta: Inmerso

Itagüí: Mat Burger and Grill

Bello: La Plaza Hamburguesera

Copacabana: Momentos Burger

Caldas: Épico Food Club

Marinilla: Big Mama

Carmen de Viboral: Big Mama

Rionegro: Pigasus

El Retiro: Frank’s

La Ceja: Casa Cheester

Girardota: Retro Smash

Caucasia: LF Burger

Guarne: Provecho

Cali y Valle del Cauca:

Cali: Qrico, Big Billy, Juan Juan Parrilla, Smash Burger Lab, Brazz

Tuluá: Ata Burguer

Palmira: Carbónica

Jamundí: Smash Burger Lab

Buga: Vati Express

Bucaramanga y Santander:

Bucaramanga: La Hamburguesería 20.15, Oso Burgers, Camacho’s, Lobo Burger, Restor

Mención especial: Artesano

Mención especial: Artesano Girón: Burgos Gastro House

Floridablanca: Camacho’s

Piedecuesta: Hamcho

Lebrija: Bávaros

Barrancabermeja: Chatarra, The Buffalo House, The Boss, Lobo Burger, Freedogs

Eje Cafetero:

Armenia: Custom Burgers, Niko Burger, Food Project, La Bocata, Angus Burger

Quimbaya: La Fábrica

Filandia: Taurus Steak House

Calarcá: El Mordisco

Pereira: Calde Burger, The Viking Burger, Angus Burger, Grill Comida Urbana, Once Once Burgers

Santa Rosa de Cabal: Royal Food and Friends

Dosquebradas: The Viking Burger

Manizales: Qrico, Güeritos, Burger Partner, The Boss Burger, Porkos

Suroccidente:

Popayán: Magno Smash, Don Hidalgo, El Sabio Gastrobar, Háblame Perrito, Siete American Kitchen

Costa Caribe:

Barranquilla: Tropique, Camacho’s, Machete Burger, Barbecue Garage, Coliseo Sports Bar

Puerto Colombia: Cargo

Cartagena: Plaza Central, Cargo, El Burgués, Blazar Burgers, Vagabundo

Turbaco: Cargo

Santa Marta: The Bull, The Cartel Burger & Ribs, Octava Burgers, Smoke House, Ibiza

Tolima y Huila:

Ibagué: Angus Burger, Papitas y Compañía, Amador, Negra Burger, El Fantasma

Neiva: Hamburgo, Georky’s Burger, Berriondo, Prabha Burguers, Hamburguesas del Fuego

Pitalito: Corner Burger FC

Garzón: Burger Dog

Oriente y Llanos:

Villavicencio: Gryngos, Hands On Burger, Hamburguesería 10/10, Bacoa’s, Prime

Acacías: La Bucaramanía

Granada: Container Food

Yopal: 1800 Steak House, Majuca Hamburguesería, Foodbox Burger, Benditas Burgers, Crocante

Boyacá y sur del país:

Tunja: Asado del Gordo, Hamburguesas del Fuego, Tiger Food, House Hamburguesería, Buffalo Beef Burger

Pasto: Vangora, 22 Street, Biela, Parrilleros Fast Food, Migrante

Ipiales: Biela

Amazonas y otros:

Leticia: Herencias de Mãe, El Santo Ángel, Ámbar

Montería: Historia Legendaria, La Chula Restobar, Mandato Gastro Pub, Mitchel’s, El Roble

Lorica: Baruka

Sahagún: Sir Angus

Valledupar: The Brothers, Brangus Burger, Luca’s Food

Sincelejo: Hunter & Butcher

Florencia: Alma de Res, Rústicos, Baron Burger Boss, Homeshake, Voraz

Ocaña: El Burro Burger, Vacanos, The Beer House

¿Cuál es el impacto económico del Burger Master 2026?

El impacto económico del Burger Master sigue siendo uno de sus principales indicadores de relevancia. Según Tulio Zuloaga, creador del evento, en la edición anterior se vendieron 3.3 millones de hamburguesas, generando entre $70.000 y $80.000 millones. Para 2026, la proyección apunta a cerca de 3 millones de unidades vendidas, con un impacto directo que superaría los $70.000 millones.

Además de su dimensión económica, el evento fortalece el turismo gastronómico y la cultura foodie en Colombia, impulsando tanto a restaurantes consolidados como a nuevos emprendimientos.