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Burger Master 2026: estos son todos los restaurantes ganadores en Colombia tras votaciones

Más de 100 restaurantes fueron reconocidos en todo el país, en una edición que dejaría un impacto económico superior a los $70.000 millones.

Ganadores Burger Máster
FOTO: Tulio Recomienda

Noticias RCN

mayo 01 de 2026
08:30 p. m.
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El Burger Master 2026 reveló oficialmente el listado completo de restaurantes ganadores en Colombia, tras una competencia que volvió a movilizar a miles de comensales en todo el país.

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¿Cuáles son todos los ganadores del Burger Master 2026 en Colombia?

El listado completo de ganadores del Burger Master 2026 incluye restaurantes en Bogotá, Cundinamarca y múltiples regiones del país:

Bogotá:

  • Godo Facts Food, Bícono, El Chori Charrúa, Camacho’s, Pigasus.
    Mención especial: Ovejo.

Cundinamarca y alrededores:

  • Cajicá: Oveja Negra
  • Chía: La Oveja y el Lobo
  • Zipaquirá: Vulgar Bistró
  • Tenjo: The Club
  • Villeta: Dulcinea Bar y Josper
  • Mosquera: The Family House
  • Fusagasugá: B de Burger
  • Madrid: Pepes Burger
  • Ubaté: Bandido Burger Bar
  • Choachí: La Cocina de V
  • Tabio: Ruta 77
  • Funza: Burger House
  • Cota: El Establo
  • Ubaque: Lipari Rooftop

Medellín:

  • Bunker Burger, LF Burger, Bramante, Chum Burgers, Animal Cocina
    Mención especial: Masfinca

Antioquia (otros municipios):

  • Envigado: Rib Eye Parrilla & Bar
  • Sabaneta: Inmerso
  • Itagüí: Mat Burger and Grill
  • Bello: La Plaza Hamburguesera
  • Copacabana: Momentos Burger
  • Caldas: Épico Food Club
  • Marinilla: Big Mama
  • Carmen de Viboral: Big Mama
  • Rionegro: Pigasus
  • El Retiro: Frank’s
  • La Ceja: Casa Cheester
  • Girardota: Retro Smash
  • Caucasia: LF Burger
  • Guarne: Provecho

Cali y Valle del Cauca:

  • Cali: Qrico, Big Billy, Juan Juan Parrilla, Smash Burger Lab, Brazz
  • Tuluá: Ata Burguer
  • Palmira: Carbónica
  • Jamundí: Smash Burger Lab
  • Buga: Vati Express

Bucaramanga y Santander:

  • Bucaramanga: La Hamburguesería 20.15, Oso Burgers, Camacho’s, Lobo Burger, Restor
    Mención especial: Artesano
  • Girón: Burgos Gastro House
  • Floridablanca: Camacho’s
  • Piedecuesta: Hamcho
  • Lebrija: Bávaros
  • Barrancabermeja: Chatarra, The Buffalo House, The Boss, Lobo Burger, Freedogs

Eje Cafetero:

  • Armenia: Custom Burgers, Niko Burger, Food Project, La Bocata, Angus Burger
  • Quimbaya: La Fábrica
  • Filandia: Taurus Steak House
  • Calarcá: El Mordisco
  • Pereira: Calde Burger, The Viking Burger, Angus Burger, Grill Comida Urbana, Once Once Burgers
  • Santa Rosa de Cabal: Royal Food and Friends
  • Dosquebradas: The Viking Burger
  • Manizales: Qrico, Güeritos, Burger Partner, The Boss Burger, Porkos

Suroccidente:

  • Popayán: Magno Smash, Don Hidalgo, El Sabio Gastrobar, Háblame Perrito, Siete American Kitchen

Costa Caribe:

  • Barranquilla: Tropique, Camacho’s, Machete Burger, Barbecue Garage, Coliseo Sports Bar
  • Puerto Colombia: Cargo
  • Cartagena: Plaza Central, Cargo, El Burgués, Blazar Burgers, Vagabundo
  • Turbaco: Cargo
  • Santa Marta: The Bull, The Cartel Burger & Ribs, Octava Burgers, Smoke House, Ibiza

Tolima y Huila:

  • Ibagué: Angus Burger, Papitas y Compañía, Amador, Negra Burger, El Fantasma
  • Neiva: Hamburgo, Georky’s Burger, Berriondo, Prabha Burguers, Hamburguesas del Fuego
  • Pitalito: Corner Burger FC
  • Garzón: Burger Dog

Oriente y Llanos:

  • Villavicencio: Gryngos, Hands On Burger, Hamburguesería 10/10, Bacoa’s, Prime
  • Acacías: La Bucaramanía
  • Granada: Container Food
  • Yopal: 1800 Steak House, Majuca Hamburguesería, Foodbox Burger, Benditas Burgers, Crocante

Boyacá y sur del país:

  • Tunja: Asado del Gordo, Hamburguesas del Fuego, Tiger Food, House Hamburguesería, Buffalo Beef Burger
  • Pasto: Vangora, 22 Street, Biela, Parrilleros Fast Food, Migrante
  • Ipiales: Biela

Amazonas y otros:

  • Leticia: Herencias de Mãe, El Santo Ángel, Ámbar
  • Montería: Historia Legendaria, La Chula Restobar, Mandato Gastro Pub, Mitchel’s, El Roble
  • Lorica: Baruka
  • Sahagún: Sir Angus
  • Valledupar: The Brothers, Brangus Burger, Luca’s Food
  • Sincelejo: Hunter & Butcher
  • Florencia: Alma de Res, Rústicos, Baron Burger Boss, Homeshake, Voraz
  • Ocaña: El Burro Burger, Vacanos, The Beer House

¿Cuál es el impacto económico del Burger Master 2026?

El impacto económico del Burger Master sigue siendo uno de sus principales indicadores de relevancia. Según Tulio Zuloaga, creador del evento, en la edición anterior se vendieron 3.3 millones de hamburguesas, generando entre $70.000 y $80.000 millones. Para 2026, la proyección apunta a cerca de 3 millones de unidades vendidas, con un impacto directo que superaría los $70.000 millones.

Además de su dimensión económica, el evento fortalece el turismo gastronómico y la cultura foodie en Colombia, impulsando tanto a restaurantes consolidados como a nuevos emprendimientos.

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