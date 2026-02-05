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Spirit Airlines anuncia cierre definitivo tras fracaso de rescate financiero

El presidente ejecutivo explicó que el aumento del precio del combustible tras la guerra en Oriente Medio dejó a la empresa sin alternativas.

Foto: X @SpiritAirlines

Noticias RCN

AFP

mayo 02 de 2026
07:41 a. m.
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La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines informó este sábado que canceló todos sus vuelos e inició el “cierre ordenado de sus operaciones”, luego de que fracasara un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

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La compañía, que había declarado bancarrota en dos ocasiones durante 2025, conectaba principalmente Florida con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe.

Cancelación inmediata de vuelos y reembolsos

En un comunicado, Spirit Aviation Holdings señaló que “todos los vuelos de Spirit fueron cancelados, y los pasajeros no deben acudir al aeropuerto”. La página web de la empresa también dejó de ofrecer servicio de atención al cliente, aunque se comprometió a tramitar los reembolsos de los tiquetes adquiridos.

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La aerolínea, reconocida por sus aviones amarillos y su modelo de bajo costo desde 1992, se había convertido en un competidor directo de las grandes compañías estadounidenses.

Impacto en empleados y pasajeros

El presidente ejecutivo, Dave Davis, explicó que el aumento del precio del combustible tras la guerra en Oriente Medio dejó a la empresa sin alternativas para continuar. “Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene”, afirmó.

La aerolínea empleaba a unas 11.000 personas en 2024, y su sindicato de auxiliares de vuelo anunció que trabaja con otras compañías para apoyar al personal afectado.

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Tras el anuncio, American Airlines y United Airlines ofrecieron tarifas especiales para mitigar el impacto en los pasajeros. Mientras tanto, la administración Trump reconoció que había enviado una “propuesta final” de rescate, pero que no prosperó.

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