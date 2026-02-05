Spirit Airlines anuncia cierre definitivo tras fracaso de rescate financiero

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines informó este sábado que canceló todos sus vuelos e inició el “cierre ordenado de sus operaciones”, luego de que fracasara un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

La compañía, que había declarado bancarrota en dos ocasiones durante 2025, conectaba principalmente Florida con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe.

Cancelación inmediata de vuelos y reembolsos

En un comunicado, Spirit Aviation Holdings señaló que “todos los vuelos de Spirit fueron cancelados, y los pasajeros no deben acudir al aeropuerto”. La página web de la empresa también dejó de ofrecer servicio de atención al cliente, aunque se comprometió a tramitar los reembolsos de los tiquetes adquiridos.

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La aerolínea, reconocida por sus aviones amarillos y su modelo de bajo costo desde 1992, se había convertido en un competidor directo de las grandes compañías estadounidenses.

Impacto en empleados y pasajeros

El presidente ejecutivo, Dave Davis, explicó que el aumento del precio del combustible tras la guerra en Oriente Medio dejó a la empresa sin alternativas para continuar. “Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene”, afirmó.

La aerolínea empleaba a unas 11.000 personas en 2024, y su sindicato de auxiliares de vuelo anunció que trabaja con otras compañías para apoyar al personal afectado.

Tras el anuncio, American Airlines y United Airlines ofrecieron tarifas especiales para mitigar el impacto en los pasajeros. Mientras tanto, la administración Trump reconoció que había enviado una “propuesta final” de rescate, pero que no prosperó.